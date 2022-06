Ekspert: Ekspozycja powinna opowiadać historię sklepu

- Aby przyciągnąć uwagę klienta i nakłonić go do zakupu towarów lub usług, potrzebne jest wykreowanie atrakcyjnej powierzchni sklepowej. Bardzo ważną rzeczą jest również opowiedzenie historii w sklepie. Warto do tego wykorzystać wszystkie funkcje zarówno przestrzeni, jak i samego budynku — tak, aby wpłynąć na zachowania zakupowe - mówi Sebastian Śnieciński, CMO Colours Factory.