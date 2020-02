Ekspert: Handel będzie zatrudniać mniej

Na zdj. Anna Tietianiec, lider zespołu rekrutacji stałej w Manpower, fot. materiały prasowe

Dla handlu 2019 rok był wyjątkowo trudny. - Z badania przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że był to czas rekordowy pod względem liczby upadających firm handlowych w Polsce, a prognozy na 2020 rok wcale nie są optymistyczne. Obecnie wszyscy czekają na otwarcie oddziału sieci Primark, natomiast pojawia się pytanie, czy jedna marka może zatrząść rynkiem? Nawet sieć sklepów CCC, gigant rynkowy, już dowodzi trudnościom w branży i zamyka swoje lokale - komentuje w rozmowie z dlahandlu.pl, Anna Tietianiec, lider zespołu rekrutacji stałej w Manpower.

Pomimo przewidywanego spowolnienia gospodarki nad Wisłą, Polska w 2020 roku nadal pozostanie w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem prognozowanej dynamiki PKB. - Równie wysoko plasuje się na liście krajów Wspólnoty pod względem przewidywanego wzrostu wynagrodzeń. Według prognoz Komisji Europejskiej, Polska w 2020 roku będzie krajem o najwyższym wzroście płac w ujęciu realnym. Dodając do tego rekordowo niski poziom bezrobocia, możemy nadal śmiało mówić o rynku kandydata - przekonuje ekspertka.

Lista wyzwań, z którymi boryka się sektor handlu jest długa i znajdują się na niej między innymi obostrzenia dotyczące zakazu handlu w niedzielę, coraz wyższe koszty operacyjne a do tego rosnący rynek e-commerce. Niewątpliwie niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na coraz trudniejszą sytuację w handlu jest podwyżka minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie dość duży wzrost kosztów zatrudnienia.

- Pomimo licznych wyzwań i dalszych ograniczeń w sprzedaży, sytuacja pod kątem poszukiwania pracowników w tym sektorze wydaje się być stabilna. Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” w pierwszym kwartale 2020 roku jedynie 7% pracodawców badanego sektora handlu detalicznego i hurtowego deklaruje zwiększenie liczby etatów, zaś 3% pracodawców redukcje zatrudnienia. Zmian w polityce personalnej nie spodziewa się aż 87% badanych przez ManpowerGroup firm. Sięgając wstecz i porównując dane z pierwszego kwartału 2020 roku do danych z pierwszego kwartału 2019 roku, nastroje rekrutacyjne firm obniżyły się z +13% do +7%, co stanowi najniższą od ponad pięciu lat prognozę zatrudnienia - wyjaśnia Anna Tietianiec.

Nie oznacza to, że nie mamy już do czynienia z czasem, kiedy kandydat dyktuje warunki, a raczej ze stabilizującą się sytuacją na rynku pracy. - Z pewnością z korzystniejszą sytuacją na rynku i większą liczbą ofert zatrudnienia spotkali się kandydaci poszukujący jej w tym sektorze w pierwszym kwartale zeszłego roku. Mniejsza liczba ofert pracy sprawia, że kandydaci muszą być bardziej elastyczni w kontekście swoich oczekiwań finansowych. Nie jest pewne zatem, czy sklepy będą silniej konkurować o pracownika wzrostem wynagrodzeń. Tym bardziej, że koszty zatrudnienia już wzrosły wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Ta zmiana powoduje wzrost kosztów operacyjnych, co z kolei sprawia, że pracodawcy nie będą mogli pozwolić sobie na kolejny, szybki wzrost wynagrodzeń w tym roku.

Co zaś z pewnością powinni zrobić pracodawcy, aby uniknąć rotacji i tym samym zatrzymać talenty w swojej organizacji? Tworzenie przyjaznego środowiska pracy, elastyczność form zatrudnienia, budowanie ścieżek rozwoju to benefity pozapłacowe doceniane przez coraz większą rzeszę kandydatów - podsumowuje ekspertka.