Ekspert: Handel z palet to świat od dekady zapomniany

Vollmart rozminie się z rynkiem i konsumentami? fot. vollmart.eu

W lutym br. w Siedlcach został otwarty pierwszy w regionie hard dyskont Vollmart, w którym towar sprzedawany jest z palet i opakowań zbiorczych. Według zapowiedzi spółki, klienci znajdą tam produkty pierwszej potrzeby w cenach niższych przynajmniej o 20 proc. niż w innym sklepach. Wojtek Walczak, strategy director w agencji Plej, ocenia na naszych łamach, czy taki format ma przyszłość.

Firma opisuje, że "hard dyskont Vollmart to propozycja stworzona w oparciu o jeden cel: zapewnienia mieszkańcom prawa do zakupu dobrej jakości towarów w najkorzystniejszych cenach. Jest to możliwe poprzez eliminowanie zbędnych, kosztotwórczych ogniw w drodze produktu na półkę, takich jak: gazetki, spoty reklamowe, drogie wyposażenie sklepu itp. Pomimo tego, że towar sprzedawany jest z palet i opakowań zbiorczych, Vollmart to sieć nowoczesna. Sklep jest jasny, czysty, bezpieczny i skoncentrowany na obsłudze klienta."

- Najciekawsze w tym przypadku jest moim zdaniem niezrozumienie polskiego rynku retail i motywacji konsumenckich w roku 2021, poleganie na deklaracjach zakupowych a nie prawdziwych korzyściach oraz ignorowanie podstawowych zasad brandingu, które składają się na zalążek bardzo pięknej klęski - mówi Wojtek Walczak, strategy director w agencji Plej.



I wyjaśnia: - To nie oznacza, że lokalnie nie znajdzie się grupa konsumencka, która nie spróbuje na chwilę przenieść się z Biedronki, Lidla czy Dino do świata zapomnianego w handlu od ponad dekady, która porzuci przyjemne i kuszące wnętrza sieci handlowych na rzecz palet. Zapewne tacy się znajdą. Na chwilę, celem spróbowania. Bo cena oczywiście jest ważna, ale tak samo ważna jak lokalizacja, jakość, wrażenie zakupowe i zaufanie do marki, które nie wychodzą wprost w deklaracjach konsumenckich, a które zapewne stoją u podstaw myślenia założycieli. Druga sprawa to wchodzenie w 2021 z nazwą, która wywołać może zaledwie wzruszenie ramion. To niesamowite, że taki sposób myślenia o marketingu może mieć jeszcze miejsce - uważa ekspert.

Jego zdaniem dobra nazwa sklepu może wyłącznie pomóc w marketingu. - Może być kanwą do reklam, promocji i wywoływania emocji, które handlem (poza ceną) sterują. Żabka, Biedronka mogłyby pewnie dużo o tym opowiedzieć. Oczywiście sama nazwa niczego nie gwarantuje, ale ta lepsza tylko i wyłącznie pomaga, będąc gwarancją jakości, ceny czy promocji, ta słabsza będzie wyłącznie szyldem - dodaje nasz rozmówca.