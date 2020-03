Ekspert: Izolacja to metoda mordercza zarówno dla koronawirusa, jak i aktywności gospodarczej

- Epidemia COVID-19 przekłada się na niższą konsumpcję, wyraźnie niższą dynamikę PKB i niższą inflację. Według naszych oszacowań wzrost gospodarczy w 2020 powinien wynieść między 1.2 proc. a 1.5proc. r/r, ale każdy dzień przynosi nowe informacje. Jeśli chodzi o inflację, spowolnienie jest jej naturalnym hamulcem - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl dr Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan.

Czy na obecnym etapie rozwoju epidemii można spekulować ewentualne scenariusze rozwoju sytuacji i ich wpływ na gospodarkę w Polsce i na świecie? Jakie mogą to być scenariusze?

Jeśli chodzi o skalę i rozkład pandemii, lepsi od ekonomistów są epidemiolodzy. A oni sygnalizują, że sytuacja w Chinach się uspokaja, natomiast w Europie liczba przypadków wciąż szybko rośnie, pojawiają się również ogniska w miejscach, w których ich dotąd nie notowaliśmy. Tempo wygasania pandemii będzie w dużym stopniu zależeć m.in. od tego, jakie środki zostaną przedsięwzięte. Okazuje się, że wysoką skuteczność ma odseparowanie ludzi od siebie. Niestety, jest to metoda mordercza zarówno dla wirusa, jak i aktywności gospodarczej. Właściwie wszystkie scenariusze mówią teraz o spadku popytu krajowego oraz eksportu, chociaż różnią się skalą i trwałością. Obecnie dominuje przekonanie, że efekty bezpośrednie potrwają ok. dwa kwartałów, ale doświadczymy również tzw. efektów II rzędu, a na pewno część branż będzie bardzo mocno poobijana i trudno mówić jak szybko wrócą do stanu sprzed pandemii. Oprócz pojedynczych branż mierzymy się z typowymi wyzwaniami, jak utrzymać produktywność, kiedy nie wszystkie prace mogą być wykonywane zdalnie, a opieka nad dziećmi w domu naturalnie konkuruje z wykonywaniem obowiązków zawodowych, a więc tworzeniem PKB.

Jak epidemia koronawirusa może wpłynąć na: spowolnienie polskiego PKB, konsumpcję, inflację?

Epidemia COVID-19 przekłada się na niższą konsumpcję, wyraźnie niższą dynamikę PKB (ale na ten moment nie ma zagrożenia ujemnym wzrostem) i niższą inflację. Według naszych oszacowań wzrost gospodarczy w 2020 powinien wynieść między 1.2% a 1.5% r/r, ale każdy dzień przynosi nowe informacje. Jeśli chodzi o inflację, spowolnienie jest jej naturalnym hamulcem, natomiast teraz możemy wyraźnie wskazać źródła hamowania: wszystkie dobra i usługi konsumenckie, na które popyt wyraźnie spadł wskutek koronawirusa: usługi kulturalne, turystyczne, gastronomiczne (z wyłączeniem dowozu), transportowe (z wyłączeniem e-commerce), itd. Wpływ zmniejszonego popytu będzie wyraźnie większy niż wzrostu zapotrzebowania na produkty higieniczne czy pełniących funkcje medyczne.

Czy sklepy i sieci handlowe odczują negatywnie wpływ epidemii, czy odwrotnie, zyskają na zwiększonych zakupach Polaków, robionych na zapas?



Z pewnością ostateczny efekt będzie negatywny - odraczamy zakupy dóbr trwałych, bo odczuwamy niepewność; minimalizujemy zakupy w centrach handlowych, by nie narażać się na ryzyko zachorowania; ograniczamy zakupy spontaniczne i te, które wynikają np. uczestnictwa w życiu społecznym. Relatywnie niewiele dotychczas niekonsumowanych normalnie dóbr i usług kupimy właśnie wskutek pandemii. Niektóre kategorie zastępują inne, a nie stanowią ich uzupełnienia (lunche w domu zamiast nabywane od dostawców). Ostatecznie, zakupy na zapas musimy zużyć, co automatycznie ogranicza zapotrzebowanie na kolejne.