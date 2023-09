Ekspert komentuje: 2/3 produktów od lokalnych dostawców to sztuczny próg

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzeci punkt swojego programu wyborczego – program Lokalna Półka. Lokalna półka to obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

- Nie wydaje się do końca uzasadnione, by owoce, warzywa, produkty mleczne i mięsne oraz pieczywo, które znajdują się na sklepowych półkach, pochodziły akurat w 2/3 od lokalnych dostawców. To sztuczny próg. Na polskim rynku działają różne formaty sklepów, dlatego nie można narzucać na rynek handlu tak sztywnych ram. Dla jednych sklepów 2/3 półki to za dużo, dla innych za mało. Sądzimy, że wprowadzenie takiego wymogu może być silną ingerencją w wolny rynek. Handlowcy muszą także dać wybór klientom. Dlatego przedsiębiorcy muszą mieć większą dozę swobody w dobieraniu artykułów do asortymentu - uważa Maciej Ptaszyński.