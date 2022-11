Ekspert: Konsumenci w kryzysie będą chcieli odzyskać środki "zamrożone" w rzeczach

Jakich szans upatruje Pan dla swoich przedsięwzięć nastawionych na wspieranie rozwiązań cyrkularnych w kryzysie ekonomicznym, który czai się za rogiem?

Jeśli chodzi o naszą branżę, to w kryzysie zazwyczaj większość rozwiązań, które posiadamy kwitnie. Te rozwiązania promują resale – czyli odsprzedaż. Kryzys i chęć odzyskania przez ludzi część pieniędzy „zamrożonych” w niepotrzebnych rzeczach sprawia, że szukają sposobów na ich odsprzedaż. Z drugiej strony, gdy czegoś potrzebują, w pierwszej kolejności szukają na platformach second handowych. Stąd tak ogromna popularność takich platform jak np. Vinted. Drugim aspektem natomiast jest zbliżająca się, nowa dyrektywa unijna dotycząca oznaczeń ubrań ekologicznych. Większość będzie zmuszona znaleźć realne rozwiązania, a nie tylko deklarować, że są eko. Pomimo ogólnoświatowego kryzysu firmy związane ze zrównoważonym rozwojem i zero waste będą rosły na sile. Dlatego też zarówno Yellow Octopus, Reflaunt jak i LOOP są odporne na recesję i ten trudny ekonomicznie czas jest dla nich dobry. Pamiętajmy też, że kryzys zazwyczaj zmusza ludzi do szukania nowych rozwiązań, usprawniania dlatego wierzę, że pomimo wielu szkód jakie niesie za sobą ekonomiczny kryzys, z perspektywy zadbania o środowisko, pomoże nam wszystkim szybciej i efektywniej się tym zająć.

Czym jest Yellow Octopus - spółka, od której wszystko się zaczęło?

Yellow Octopus to ekosystem rozwiązań, które pomagają detalistom zmieniać się na lepsze. Projekty, w które inwestujemy rozwiązują nie tylko bolączki środowiskowe, ale i biznesowe firm z branży fashion. Odpowiadamy na problemy branży poprzez działania takie jak przedłużanie cyklu życia produktów, kompleksowe zarządzanie stockami, skuteczny zero waste upcycle, optymalizowanie działań marketingowych poprzez śledzenie etapów życia produktów już po jego zakupie oraz proekologicznych zachowań konsumenckich. Znamy się na technologiach, ale także na biznesowej stronie branży.

Jako społeczeństwo wymagamy wiele od dostawców produktów odzieżowych, ale zapominamy, że oni na koniec dnia mają dostarczyć oczekiwany przez inwestorów wynik biznesowy. Dlatego to co możemy zrobić to zaprojektować takie rozwiązania, które naturalnie będą wpisywać się w ich biznesową działalność, a jednocześnie pozwolą im zmienić strategie biznesowe na korzystniejsze dla planety. Chcemy sprawić, że ekonomia cyrkularna w modzie będzie automatyczna i opłacalna. Wtedy nie prosimy klienta o coś, co jest generalnie sprzeczne z jego głównym celem, tylko dajemy mu rozwiązanie, które odpowiada na jego potrzeby, a jednocześnie samo w sobie jest cyrkularne.

Dobre zrozumienie procesów zachodzących w branży sprawia, że projektujemy rozwiązania, po które tak chętnie sięgają największe firmy z całego świata, zarówno fast fashion jak i marki luksusowe. Wierzymy, że w ten sposób jesteśmy w długofalowej perspektywie w stanie przyczynić się do zmian w branży, a tym samy mieć wpływ na pozytywne zmiany zachodzące na świecie. Działamy wielotorowo. Aktualnie w naszym portfolio znajduje się narzędzie Reflaunt oraz Upcycle Labs, których jesteśmy udziałowcami oraz najnowszy projekt - LOOP Digital Wardrobe.

Jak LOOP zmieni modę z niecyrkularnej na cyrkularną?

LOOP Digital Wardrobe to przede wszystkim narzędzie do zarządzania zakupami - tymi, których już dokonaliśmy, ale również przyszłymi. Wszystko opiera się na cyfrowej szafie, do której kupowane rzeczy dodajemy poprzez ich digitalizację, wprowadzamy wszystkie informacje o ich istnieniu. Konsument robi zdjęcia samodzielnie, lub jeśli to będzie produkt marki połączonej z LOOP, ta informacja zostanie dodana automatycznie. Dzięki LOOP istnieje później możliwość odsprzedania tych rzeczy, ich wymiana z kimś na inne, oddanie jej w prosty sposób do recyklingu lub przekazanie organizacjom charytatywnym. LOOP w naturalny sposób ma zachęcać konsumentów i dawać im narzędzie do przedłużania życia produktu. Wykorzystujemy tu też aspekt społeczny taki jak ciekawość tego co w swojej szafie ma nasz znajomy czy znana osoba, a także chęć pokazywania tego co sami mamy i jak bawimy się stylizacjami. Wykorzystujemy tu wszystkie aktualne trendy zarówno technologiczne jak i społeczne.

Natomiast jeśli chodzi o modę cyrkularną to głównym jej wyzwaniem, w kontekście całego zrównoważonego rozwoju, jest fakt, że prosi się konsumentów, aby coś zrobili. LOOP jako ekosystem, sprawia, że narzędzie do wykonywania jakichkolwiek ruchów jest z założenia cyrkularne. Nie musimy konsumenta prosić o to, aby był bardziej eko. Będąc w ekosystemie LOOP, wszystko co robimy jest zgodne ze zrównoważonym rozwojem. LOOP przedłuża życie rzeczom, ale samo narzędzie jest stworzone po to, aby skierować czyjąś świadomość na to zjawisko. Aktualnie na świecie cała narracja w ruchu zrównoważonego rozwoju polega na tym, że albo czegoś kupujemy mniej albo kupujemy coś innego – ale wciąż ktoś, coś od nas chce. To nie jest moim zdaniem dobry kierunek. Tak naprawdę to nie jest wina głównie konsumentów, że moda jest fast fashion. Najważniejsze jest, żebyśmy zrozumieli, że moda może być bardziej cyrkularna przez zmiany w systemie.

Jednym z kierunków rozwoju branży fashion, który wspierany jest także przez technologie jest resale. Aktualnie to najszybciej rozwijająca się kategoria sektora fashion. Widać to także po rozwoju Reflaunt – narzędzia, dzięki którym konsumenci mogą na stronie marki lub dedykowanej do tego platformie danej marki odsprzedać jej stare produkty. Jako Yellow Octopus uwierzyliśmy i zainwestowaliśmy w Reflaunt kilka lat temu, na początkowym etapie ich rozwoju. Niedawno zamknęliśmy z Reflaunt drugą rundę finansowania na 11 mln dolarów, a wartość firmy to 42 mln. Jestem pewien, że zrewolucjonizuje rynek.

Jak widzi Pan rozwój Reflaunt? Tylko jak wtyczkę technologiczną czy cały ekosystem?

Reflaunt sam w sobie jest wtyczką technologiczną. Ważny jest tu jednak sposób, w jaki tworzy cały ekosystem. Reflaunt łączy konsumenta bezpośrednio z marketplace’ami. Działa na granicy między retailerem, konsumentem, a wieloma marketplaceami. Pozwala to na sprzedaż bardzo wielu produktów, w o wiele szybszym czasie i z lepszą skutecznością. Można przez Reflaunt tworzyć zarówno oddzielne strony jak i podstrony. To zależy od potrzeby sprzedawcy detalicznego. Przykładowo – na bazie Reflaunt stworzyliśmy odrębne, dedykowane platformy dla H&M w Kanadzie i COS - H&M Rewear i COS Resell. Korzysta z tego także między innymi Balenciaga, a w kolejce do skorzystania stoją największe firmy świata. Podobnie zresztą jest w przypadku innowacyjnej firmy Upcycling Labs, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów tekstylnych, i nie tylko – bo także obuwia, kosmetyków, innych produktów trwałych, na różnego rodzaju produkty, głównie wyposażenie domu – rzeźby, ozdoby lub sklepów tj. podłogi. To technologia zero waste, która właśnie została nagrodzona jako Zero Waste Brand w Marie Clare Sustainability.

Jakie plany ma Pan wobec Upcycle Labs, bo na figurkach i akcesoriach pewnie się nie skończy?

Jednym z najważniejszych celów mody cyrkularnej jest odzyskiwanie włókien z materiałów i ich ponowne użycie. Do tej pory jeszcze nikt na świecie nie znalazł sposobu na to jak na masową skalę tworzyć z odpadów odzieżowych nową, w pełni użytkową odzież. W Upcycle Labs pracujemy nad tym, a opracowany do tej pory system jest o krok od tego. Proszę sobie wyobrazić, że marka zamiast wyrzucać kontenery niesprzedanych ubrań, może je przerobić na nową kolekcję świeczników lub podłogę do swoich butików. Dajemy tym rzeczom szansę na drugie życie, a firmom na zmniejszenie strat biznesowych. Potencjał tego rozwiązania jest dostrzegany przez branżę. Upcycle Labs był hitem tegorocznego Global Fashion Agenda w Kopenhadze. Już dziś z Upcycle Labs współpracują topowe marki premium i największe domy mody z Francji i Włoch, a kolejne – także ze Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu pytają o to kiedy pojawimy się w ich rejonie. Możliwość recyklingu produktów w tym samym kraju pozwala na rezygnację z dalekiego transportu, co także jest korzystne zarówno z perspektywy biznesowej jak i ochrony środowiska. Dlatego też rozważamy tworzenie lokalnych Upcycle Labs Factory w tych regionach.

Jak technologia może pomóc we wdrożeniu zmian w branży, które będą pozytywne dla środowiska?

Niestety nikt nie przewidział jak dużo odzieży będzie produkowane na świecie, jak wiele z nich będzie marnowanych i jak będą zmieniać się zachowania konsumenckie. Tak naprawdę to głównie klient ostateczny decyduje o kierunku rozwoju rynku. Dziś najpopularniejszą aplikacją zakupową fast fashion jest SHEIN, warta więcej niż dotychczasowi liderzy - H&M i ZARA łącznie. SHEIN odpowiada na potrzeby konsumenta, które wnikliwie śledzi za pomocą sztucznej inteligencji. Wprowadza każdego dnia około 2 tysięcy modeli dziennie, które między innymi przez skrajnie niską cenę i świetne dopasowanie, doskonale się sprzedają. Ich algorytm podpowiada konsumentowi co może kupić, a nawet czego może potrzebować w przyszłości. Rozwijają się w błyskawicznym tempie. To co może wpłynąć na zatrzymanie się tego trendu to szybka odpowiedź innej technologii. Jestem impact inwestorem, dlatego chce wykorzystać technologie do wdrażania pozytywnych zmian dla środowiska. Świat potrzebuje teraz szybkich, dobrych zmian. Jednak w biznesie musimy być pragmatykami. To nie może dziać się w oderwaniu od rozumienia komercyjnych potrzeb i celów firm.

Jak rosnące ceny logistyki mogą pokrzyżować plany na rozwój?

Nie mogą. Ze zwiększonymi kosztami logistyki borykają się wszyscy. To jest zazwyczaj odzwierciedlone w końcowej cenie, albo dla klienta końcowego, albo dla B2B. Nie tylko my mamy drożej, ale drożej mają wszyscy.

Mogę powiedzieć, że nasze rozwiązania są w stanie zmniejszyć koszty związane z logistyką. Przykładowo, Upcycle Labs współpracuje z jednym z dużych supermarketów z Wielkiej Brytanii, który oddaje nam stare rzeczy, a my je w tym samy kraju przerabiamy na przedmioty wystroju wnętrz. W efekcie firma potem sprzedaje z odzyskanych surowców akcesoria do pokoi, które normalnie byłyby sprowadzane z Chin. W tym przypadku nie tyko rozwiązany jest problem marnowania niepotrzebnych rzeczy, ale także oszczędzamy na kosztach logistyki i zmniejszamy emisję dwutlenku węgla, co przekłada się na dobro planety.

Czy młode pokolenie przyzwyczajone do tu i teraz nie wskoczy raczej do metaversum niż da się uwieść idei przedłużania życia ubraniom ze swojej lub cudzej szafy?

Uważam, że z całym metaversem jest tak, jak z technologią blockchain. Są to bardzo ciekawe technologie, ale one jeszcze nie do końca zostały przetłumaczone na język końcowego konsumenta. Być może, że klient nawet nie będzie musiał rozumieć jak to działa. Podobnie jak z Java Script, przeciętny użytkownik nie wie co to jest, ale każdy tego używa, korzystając chociażby z internetu. Na pewno metaversum stanie się prędzej czy później częścią naszego życia. My budując LOOP – cyfryzując fizyczne produkty i robiąc z nich digitalowe jesteśmy tak naprawdę jeden krok przed wszystkimi. Bo dla nas dodanie zdigitalizowanego produktu do cyfrowej szafy nie jest problemem. Teraz każdy wspomina o metaversie w kontekście rund inwestycyjnych, bo na meta można zebrać dużo więcej pieniędzy, niż bez. Jednak, jak się spojrzy na to inaczej, to są bardziej sztuczki marketingowe niż konkretne rozwiązania. Ta technologia będzie istniała, ale w jakiej formie i na jaką skalę, będzie to zależało od tego czy będzie przyjazna w doświadczeniach dla użytkowników. Bo obecnie nie są to rzeczy, które porywają tłumy.

Ile firmy mogą zarobić na zmianie strategii ze „sprzedawać więcej” na „naprawiać, przedłużać żywotność itp.”. Ile zajmie im zmiana myślenia i dostosowanie procesów?

Po pierwsze, na chwilę obecną firmy nie zarabiają na zmianie strategii. Dziś, gdy konsument sprzedaje starą rzecz ich marki na eBay czy Vinted, nie mają z tego ani żadnych profitów, ani nawet szczegółowych informacji, które mogłyby pomóc się im rozwijać. Narzędzia takie jak Reflunt czy LOOP pozwalają im jednak mieć profit z re-sale – podtrzymywać relację z konsumentem, zbierać informacje o cyklu życia produktów, zarabiać i robić rzeczy dobre dla planety. Po drugie, to nawet nie chodzi o to ile mogą zarobić, a o ile mniej mogą stracić. W długofalowej perspektywie zaimplementowanie takich narzędzi będzie praktycznie niezbędne, aby móc efektywnie działać, być w dialogu ze swoimi konsumentami. Dziś rynek fashion dzieli się rzeczy nowe i z drugiej ręki. To, co chcielibyśmy zrobić, między innymi dzięki LOOP Digital Wardrobe, to usunąć ten podział i działać w jednym ekosystemie - z korzyścią dla biznesu, konsumentów i planety. Uważam, że w tym właśnie jest przyszłość rynku.