Ekspert: Nowe wymagania podniosą koszty prowadzenia biznesu w centrach handlowych

Anna Hofman, Associate, dział powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield, fot. mat. pras.

– Szybki powrót do poziomu obrotów w centrach handlowych sprzed koronawirusa jest niepewny i wątpliwy – zapewne znaczna część wolumenów sprzedaży generowana przez sklepy stacjonarne przeniesie się do kanałów on-line. Do osiągnięcia stabilizacji potrzebny będzie czas i efektywny dialog pomiędzy najemcami a właścicielami galerii – mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Anna Hofman, Associate, dział powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield.

4 maja br. zostały otwarte centra handlowe i w ciągu najbliższych tygodni przekonamy się, w jakim stopniu koronawirus wpłynął na życie i dotychczasowe zachowania konsumenckie. Po etapie handlowej kwarantanny wkraczamy w nowy etap obserwacji i adaptacji.

– Stopniowe udostępnianie poszczególnych funkcji centrów handlowych pozwoli na większą kontrolę bezpieczeństwa oraz podniesienie komfortu zakupów dla klientów. W pierwszej kolejności zostały otwarte sklepy, w drugiej – będą udostępniane komponenty rozrywki (restauracje, kina, kluby fitness), które najbardziej ucierpiały w okresie zamknięcia. Najemcy z tego segmentu, jak i wynajmujący, będą musieli wspólnie wypracować przyszłe modele współpracy – mówi nasza rozmówczyni.

Jaj zdaniem firmy zarządzające centrami handlowymi będą wprowadzać dodatkowe wymagania oraz wytyczne dla wynajmujących oraz najemców. – Ich współpraca jest kluczowa przy doprecyzowaniu i wdrożeniu nowych strategii funkcjonowania centrów handlowych. Nowe wymagania takie jak maseczki, rękawiczki, używanie płynów do dezynfekcji, ograniczenie liczby klientów w danym sklepie, restauracje sprzedające tylko jedzenie na wynos; bez wątpienia podniosą koszty prowadzenia biznesu. Z drugiej strony, są w obecnej sytuacji niezbędne i umożliwią bezpieczne i komfortowe zakupy w nowej odsłonie – wyjaśnia Anna Hofman.

Statystyki w krajach, które otworzyły już centra handlowe, pokazują powolne i stopniowe wzrosty odwiedzalności oraz obrotów. – Ludzie stopniowo wracają do życia po kwarantannie i tylko kwestią czasu jest akceptacja nowej rzeczywistości oraz odzyskanie komfortu podczas przebywania w miejscach publicznych. Wiele firm modowych oraz konceptów gastronomicznych pracuje nad ulepszaniem technologii w swoich sklepach, które będą jeszcze lepiej łączyć zakupy online z zakupami w sklepach stacjonarnych – podsumowuje ekspertka firmy Cushman & Wakefield.