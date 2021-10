Ekspert o ROP: Nie uwzględniono uwag od branży spożywczej

– Dobrze, że projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) już jest, ponieważ jest to jedna z najbardziej oczekiwanych regulacji przez branże, które pakują swoje produkty, w tym sektor spożywczy, który używa bardzo dużo opakowań – głównie ze względu na bezpieczeństwo i jakość żywności. Projekt był oczekiwany, dyskusje trwały dwa lata. I to, co jest najbardziej zaskakujące to fakt, że wskazywaliśmy wyraźnie, czego w tym projekcie być nie powinno i jak nie powinien być skonstruowany, ale nie uwzględniono tych uwag od branży spożywczej – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

