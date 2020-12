Ekspert: Pandemia oszczędza segment win

Witold Franczak, dyrektor generalny Platinum Wines, fot. mat. pras.

- W czasie, gdy sprzedaż piwa i mocnych alkoholi mocno spadła, wina mogą w tym roku zanotować delikatny wzrost. Ludzie przestali pić wódkę, chcą być trzeźwi i zdrowsi, dlatego wybierają alkohol, w którym są antyoksydanty oraz bogate składniki mineralne. Ponadto wino stało się towarzyszem ludzi zamkniętych we własnych domach – spożywamy je do posiłków i po to, żeby się zrelaksować - mówi Witold Franczak, dyrektor generalny Platinum Wines.

- W 2019 r. wzrost spożycia wina w Polsce sięgnął 8%, w tym roku jest on niższy i wynosi około 4%. Ale i tak jest to znaczący wzrost, w porównaniu z innymi segmentami rynku alkoholowego. Duża dynamika wzrostu sprawia, że wino trzyma się mocno, bez względu na okoliczności. Ponadto polski model picia wina zaczyna przypominać ten znany z innych krajów, gdzie spożywa się więcej wina białego niż czerwonego. Olbrzymia popularność prosecco na polskim rynku bierze się stąd, że w porównaniu z innymi winami musującymi, zawiera ono kilkakrotnie więcej cukru. Istotnym czynnikiem jest także cena prosecco - jest ono zdecydowanie tańsze niż szampan - mówi ekspert.

Zdaniem Witolda Franczaka Polacy są daleko za Europą, jeśli chodzi o spożycie wina. - Przewiduję, że w Polsce będzie podobnie jak w Skandynawii. Tam jeszcze niedawno piło się tyle, co u nas, czyli 5 litrów wina rocznie. Teraz jest to kilkanaście litrów. Myślę, że osiągniemy ten poziom za 5-8 lat. Wino zaczęli pić wszyscy. Większość Polaków chce pić wino tanie i dobre w cenie do 25 zł. Ostatnio procentowo najszybciej rośnie segment win premium, najdroższych. Coraz więcej sprzedaje się wina w cenie kilkuset zł za butelkę - zauważa ekspert.