Ekspert: Pracownicy tymczasowi mogą stracić pracę w pierwszej kolejności

Ostatnie tygodnie to nerwowy okres na rynku pracy. Wiele firm zdecydowało się zawiesić swoją działalność czy to w wyniku rządowych regulacji, czy również z obawy o bezpieczeństwo własnych pracowników. Wydaje się, że wraz z potencjalnym spadkiem zamówień płynących z Europy Zachodniej lub Stanów Zjednoczonych, przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce również będą musiały częściowo zredukować załogę.

Już w tej chwili część zakładów produkcyjnych zawiesiła produkcję, choć bardziej spowodowane jest to troską o bezpieczeństwo ludzi i dostosowanie się do rozporządzeń Ministra Zdrowia, niż realnym spadkiem zamówień. Może się również zdarzyć, że podobnie jak podczas spowolnienia gospodarczego w 2009 roku, pierwszą z grup pracowników, która może utracić zatrudnienie – przynajmniej na jakiś okres – to pracownicy tymczasowi.

- Szacuje się, że w Polsce ok. 1.1% osób zawodowo czynnych pracuje na zasadach pracy tymczasowej, co stanowi ok. 180 000 osób w skali całego kraju. Liczba ta systematycznie zmniejszała się od roku 2018, kiedy to pracodawcy, korzystając z dobrej koniunktury, chętniej decydowali się na wiązanie się z pracownikiem umową o pracę na dłuższy czas, dzięki czemu bezrobocie w grudniu 2019 osiągnęło tylko 5,2%. Należy jednak mieć nadzieję, że podobnie jak w roku 2009, kiedy to pracownicy tymczasowi tracili pracę jako pierwsi, to jednak również jako pierwsi pracę tę odzyskiwali. Firmy niepewne jeszcze sytuacji rynkowej korzystały z formuły pracy czasowej, aby systematycznie zasilać swoje zasoby kadrowe - komentuje Marek Wróbel, partner zarządzający Optiveum.