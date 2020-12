Ekspert: prezenty kupujmy odpowiedzialnie, najlepiej od lokalnych producentów

Prezenty kupujmy odpowiedzialnie, najlepiej od lokalnych producentów i przyjazne środowisku - radzi Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania UŁ. Wskazała, że zyskają na tym przedsiębiorcy poturbowani w pandemii oraz środowisko, przez mniejszy ślad węglowy.

Dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, odwołując się do raportu Deloitte "Zakupy świąteczne 2020", z którego wynika, że na prezenty przeznaczymy średnio 680 zł wskazuje, że okres świąteczny jest idealnym czasem, żeby wprowadzić do tradycji rodzinnej nowy wymiar upominków, czyli prezenty, które powstały z poszanowaniem środowiska i najlepiej lokalnie.

Według niej, już na etapie wyboru opakowania możemy pokazać, że nie tylko jesteśmy kreatywni przygotowując własne kompozycje, ale i dbamy o środowisko rezygnując z plastiku, owijając podarunki w papier i własnoręcznie przyzdabiając.

Rudnicka wskazuje za badaniami, że Polacy lubią obdarowywać się kosmetykami. Jej zdaniem Boże Narodzenie to bardzo dobra okazja do przetestowania nowości czyli kosmetyków przyjaznych środowisku. Zwraca uwagę zarówno na produkty wegańskie, jak i less waste, czyli takie, które nie generują dodatkowych odpadów.

Dodaje, że jeśli kosmetyki nie są tym, co chcemy podarować, można rozejrzeć się za tzw. eko-gadżetami, które są również bardzo funkcjonalne. "W czasie poszukiwania odpowiedzialnych prezentów warto również zwrócić uwagę na certyfikaty, jak np. fair trade i kupić kawę, herbatę czy odzież, która powstała w warunkach poszanowania praw człowieka i środowiska" - zaznaczyła.

Rudnicka zwróciła uwagę, że pandemia mocno nadszarpnęła zdolność małych przedsiębiorców do osiągania swoich celów biznesowych. Dlatego szukając idealnego prezentu warto zrobić rozpoznanie w naszym otoczeniu.

"Małe księgarnie, twórcy rzemiosła, artyści, małe manufaktury z kosmetykami, świecami, producenci specjałów z regionu czy restauratorzy oferujący vouchery, to tylko kilka możliwości znalezienia czegoś unikalnego przy jednoczesnym wsparciu lokalnych przedsiębiorców" - powiedziała.

Jak podkreśliła, kupując lokalnie dodatkowo osiągniemy cel środowiskowy i zmniejszymy ślad węglowy.

Według ekspertki, odpowiedzialne prezenty uchronią nas też przed masą niepotrzebnych rzeczy, które ostatecznie wylądują na składowisku odpadów.

"Zmieniając kulturę obdarowywania, tworzymy przestrzeń dla firm społecznie odpowiedzialnych, dającą szansę środowisku i dużo satysfakcji tym, którzy obdarowują i otrzymują" - oceniła Rudnicka. (PAP)

