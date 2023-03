Ekspert: Technologia będzie wspierać pracowników handlu, ale nie wpłynie na redukcję etatów

Sklepy bezobsługowe, czyli jakie?

Coraz więcej sieci handlowych decyduje się na montaż kas samoobsługowych, a niektóre idą jeszcze dalej, otwierając sklepy bezobsługowe.

- Tu warto pochylić się nad definicją słowa bezobsługowe. Czy fakt, że do samego aktu sprzedaży nie jest potrzebny ekspedient, oznacza, że funkcjonowanie punktu może odbyć się bez udziału człowieka? Zdecydowanie nie – ktoś produkt musi dowieźć, ktoś wyłożyć go na półki według ustalonego standardu, ktoś sprawdzić terminy przydatności i usunąć nierotujące towary. Oczywiście ktoś także musi zadbać o wyposażenie i czystość takiego punktu - wskazuje Przemysław Bogdański, prezes zarządu OEX Cursor SA.

Jak wynika z najnowszych danych GUS w sklepach pracuje największy odsetek zatrudnionych w całej gospodarce (4,6 proc. ogólnej liczby pracowników). Szacuje się, że w branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest więc 1,5 – 2 mln osób.

Przemysław Bogdański, prezes zarządu OEX Cursor SA, fot. mat. pras.

- Uważam, że technologia będzie wspierać tych wszystkich pracowników, ale w najbliższych latach nie wpłynie znacząco na redukcję etatów. Tym bardziej że konsumenci cały czas cenią bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. Jest to bardzo często jeden z głównych argumentów decydujących o wyborze konkretnej placówki handlowej - ocenia nasz rozmówca.

Co sam ChatGPT mówi o swojej pracy w handlu?

Zapytaliśmy ChatGPT, czy ma zastosowanie w handlu. Oto, co odpowiedział.

- Tak, sztuczna inteligencja, w tym Chatbots jak ja, mają zastosowanie w handlu na wiele sposobów. Jednym z najczęstszych zastosowań jest zapewnienie szybkiej i efektywnej obsługi klienta, odpowiadając na ich pytania i udzielając pomocy w czasie rzeczywistym. Chatboty mogą również pomóc w generowaniu leadów, oferując produkty lub usługi na podstawie preferencji klientów. Dodatkowo, analiza danych z chatów z klientami może dostarczyć cenne informacje dla biznesu, takie jak trendy w zakresie preferencji klientów czy problemy, na które warto zwrócić uwagę.

Co odpowiedział ChatGPT na pytane, czy zastąpi kiedyś ludzi w pracy?

- Sztuczna inteligencja, w tym Chatbots, mogą pomóc w wykonywaniu wielu zadań, ale nie zastąpią całkowicie ludzi w pracy. Wiele zadań, które wykonują ludzie, wymaga szerokiej gamy umiejętności, w tym kreatywności, empatii i zdolności do podejmowania decyzji. O ile sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji pewnych zadań, takich jak obsługa klienta czy przetwarzanie dużych ilości danych, to nadal wymaga kontroli ludzkiej i nadzoru nad procesami. W rzeczywistości, AI i ludzie mogą działać razem, wzajemnie się uzupełniając, co może zwiększyć wydajność i skuteczność w wielu branżach i dziedzinach pracy. W handlu i usługach, mogę pomóc w automatyzacji procesów, poprawie doświadczenia klienta i dostarczeniu bardziej spersonalizowanych produktów lub usług.