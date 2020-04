Ekspert: To jest najbardziej burzliwy tydzień w polskim handlu od czasu przemian ustrojowych

Fot. Maciej Bazyl

We wtorek Premier zaskoczył rynek nowymi ograniczeniami w handlu, które weszły w życie odpowiednio od 1 i 2 kwietnia nie dając sieciom spożywczym oraz konsumentom czasu należycie się przygotować. W związku z powyższym środa i czwartek, pierwsze dwa dni z nowymi ograniczeniami, przyniosły zarówno firmom jak i konsumentom wiele stresu oraz niewiadomych.

W środę 1 kwietnia firmy spożywcze musiały uporać się z wyznaczeniem godzin dla seniorów oraz limitem osób w sklepie, a konsumenci szybko dostosować do nowych okoliczności. Wszystko powyższe przełożyło się na kilkuprocentowy spadek obrotów, który był szczególnie odczuwalny w godzinach pomiędzy 10 a 12. Najmocniej nowe regulacje odczuły mniejsze supermarkety, w których są 2-3 kasy. Mimo że w czwartek 2 kwietnia sytuacja wyglądała już na bardziej opanowaną, a popyt po jednodniowym zawirowaniu sprawiał wrażenie jakby wracał do stanu sprzed nowych ograniczeń, cały czas pozostawało zasadne wyzwanie związane z zapewnieniem klientom jednorazowych rękawiczek.

W takim otoczeniu sieciom spożywczym znacznie trudniej jest wypełniać ich podstawową misję, jaką jest dostarczanie produktów spożywczych dla konsumentów, a konsumentom coraz trudniej dostać podstawowe produkty spożywcze. W obecnej sytuacji wysoce zasadne jest więc zakładać, że modele zakupowe Polaków będą dalej ewoluowały w stronę wykonywania coraz rzadszych, ale większych zakupów oraz coraz lepszego planowania produktów, których będą potrzebowali. Jakby konieczności dostosowania się do nowych regulacji nie wystarczyła do nazwania tego tygodnia najbardziej burzliwym w historii polskiego handlu przed sieciami handlowymi w ten weekend swoi kolejne wyzwania sprostania wzmożonemu ruchowi w okresie przed Świętami Wielkiej Nocy. O ile, ze względu na liczne zagrożenia, wielu konsumentów może chcieć wydać mniej niż przed rokiem, o tyle ogólne zmęczenie izolacją i pragnienie spędzenia najbliższych Świąt w miarę normalnie może spowodować olbrzymie kolejki przed sklepami.

Poza Biedronką i Lidlem kolejne sieci handlowe planują już wydłużenie godzin otwarcia swoich sklepów, lecz nie wyczerpuje to pełnej palety środków, jakie sieci handlowe mogą przedsięwziąć, aby zarządzić wzmożonym popytem.

Dodatkowe działania ułatwiające wykonanie zakupów w najbliższych dniach mogą obejmować:

1. Ułatwienie klientom zachowania środków bezpieczeństwa przed sklepem, poprzez wyznaczenie linii kolejki oraz kolejnych miejsc z zachowaniem 2 metrów odległości od poprzedniego na zewnątrz sklepu;

2. Wyznaczenie oddzielnej kolejki i kasy dla klientów kupujących do 10 artykułów;

3. Rozważenie wydawania numerków oraz możliwości zdalnego śledzenia kolejki po to, aby można było przyjść do sklepu o odpowiedniej godzinie;

4. Dedykowanie części pracowników do zbierania zamówień od osób przed sklepem i przygotowywania części, bądź całości koszyków zakupowych za klientów na sklepie do odbioru o określonej godzinie.

Okres przedświąteczny będzie sprawdzianem, gdzie znajduje się granica wytrzymałości konsumentów związana z kolejnymi obostrzeniami, a także czy granica wytrzymałości sieci handlowych i jej pracowników nie została już przekroczona. Większość Polaków znacząco odczuwa negatywne skutki obecnej pandemii zarówno w postaci utraty przychodów, jak i w postacie konieczności zmiany swojego trybu życia. W przypadku kolejnych obostrzeń zderzonych z już dużym zmęczeniem oraz coraz silniejszą potrzebą powrotu do normalności w okresie Świąt może dojść do przesilenia i wzrostu liczby niebezpiecznych incydentów. Tym istotniejsze wydaje się podjęcie kolejnych działań prewencyjnych przez sieci handlowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia negatywnych konsekwencji obecnej sytuacji, a właśnie trwający tydzień zasługuje na miano najbardziej burzliwego w wolnorynkowej historii polskiego handlu.