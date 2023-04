Ekspert: To rynek ma umożliwić klientowi wymianę lub naprawę, a nie konsument o nią zabiegać

Ile firm handlowych Pana zdaniem rzeczywiście przestawia tory swoich biznesów na oczekiwania klientów świadomych a ile stara się jeszcze zyskać na schyłkowej epoce nadkonsupmcjonizmu?

W rzeczywistości tylko te przedsiębiorstwa, na które nakładane są dodatkowe obowiązki regulacyjne, podejmują realne kroki w celu zmniejszenia nadmiernego konsumpcjonizmu oraz zachowań konsumenckich, które można uznać za ekscesywne. To jest próba zawrócenia nurtu, który był napędzany przez firmy przez wiele lat – zachęcania klientów do realizowania potrzeb ponad miarę. Polacy wskoczyli w ten nurt z pełnym impetem i od 30 lat nasz poziom konsumenckich wydatków stale rośnie. Rosną nasze budżety domowe, a wraz z nimi siła nabywcza. Można więc powiedzieć, że cały styl życia polskiego konsumenta opiera się na nadmiernym konsumpcjonizmie. To jest element naszej tożsamości, kultury i gospodarki. Zmiana podstaw, na których opiera się gospodarka naszego kraju z dnia na dzień nie jest możliwa, chociaż lubimy słuchać bezkompromisowych postulatów – bo na poziomie deklaracji są łatwiejsze do zaakceptowania.

Póki co z jednej strony funkcjonuje rozpasana konsumpcja a z drugiej konsumenci oczekują ochrony. Dlatego Unia podejmuje kroki regulacyjne, między innymi w odniesieniu do produktów elektronicznych, takich jak ładowarki czy baterie. Są one ujednolicane, tak by nie musiały być stale dokupowane, jeżeli wymienimy sprzęt. Ale dla branży modowej, w której panuje sezonowość i szybkozbywalność takie regulacje, to póki co wciąż abstrakcja. Jednak także branża FMCG czy przemysł odzieżowy będą musiały zmierzyć się z odgórnymi regulacjami, które idą w kierunku ograniczenia marnotrawienia wytworzonych już dóbr.

Pytanie o to czy konsument jest już na tyle świadomy by naprawiać elektronikę czy ubrania, jest wtórne wobec tego czy rynek stwarza konsumentowi warunki by wymieniał zużyte części lub naprawiał zniszczone przedmioty. Marzenia i świadomość konsumentów nie mają znaczenia, jeśli rynek nie ułatwia im wyboru i dostępu do takich możliwości.

Z tego względu uważam, że każda firma jeszcze stara się wykorzystać ten ostatni moment przed wprowadzeniem regulacji i zyskać na nadmiernym konsumpcjonizmie.

Z drugiej strony rodzi się pytanie, kto ma określić granice kupowania i używania. Kto ma ustalić parametry naszych potrzeb zakupowych czy kilowatogodzin, które mamy prawo zużyć? Pojawiają się inicjatywy postulujące ograniczenie zużycia energii przez konsumentów w sposób nominalny, czyli tyle i tyle kilowatogodzin rocznie. Wydaje się, że w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest pełna automatyzacja i wprowadzenie obiegu zamkniętego, w którym decyzje konsumentów i przedsiębiorców będą miały niewielki wpływ na to jak wygląda łańcuch wytwarzania i dystrybucji dóbr. W takim systemie większość procesów będzie zaplanowana tak, by ograniczyć marnotrawstwo i zoptymalizować przesyły towarów. W ten sposób, chociaż przemysł 4.0 może prowadzić nas do Utopii, jednocześnie może pozwolić na osiągnięcie obiegu zamkniętego, do którego my w ramach uzgodnień między firmami i konsumentami dochodzilibyśmy zbyt długo.

Czy kryzys ekonomiczny nie jest wystarczającym wyzwalaczem zmiany i przejścia od nadkonsumpcjonizmu do minimalizmu?

Mam pralkę i lodówkę, które mają już 10 lat. Chętnie bym je dalej naprawiał, ale zastanawiam się, czy faktycznie powinniśmy oczekiwać, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do dostarczania na rynek części zamiennych do starych modeli sprzętów przez dekady. Wyniki badań, które przeprowadziliśmy na zlecenie szwajcarskiej fundacji LAUDES, finansowanej przez rodzinę niemieckich miliarderów, pokazują, że trendy w wielu gospodarkach nie zmierzają kierunku ograniczenia i naprawy pogwarancyjnej. Wielu konsumentów zastanawia sie dlaczego miałoby się ograniczać, skoro ludzie wokół nich konsumują bez ograniczeń? Czy mają jakoś szczególnie się umartwiać? Wiem, że to może brzmieć nieco zaskakująco z moich ust, ale w społeczeństwach takie postawy są silne. Z tego względu trzeba jasno powiedzieć, że przed nami jest bardzo długa droga do zmiany. Wszystkie firmy przedstawiają się jako odpowiedzialne, ale w rzeczywistości tylko regulacje wprowadzone odgórnie, przez władze mogą pomóc w osiągnięciu celu jakim jest niemarnowanie i ograniczenie nadmiernego zużywania.

Wszyscy wygłaszają długie wywody, które można by podsumować zawołaniem „przestańmy być szarańczą”. Czy inspiracją mogą być doświadczenia gospodarki sprzed ery nadkonsumpcjonizmu?

Świat oparty na powrocie do źródeł i prowadzeniu małego samowystarczalnego gospodarstwa jest nierealny i stanowi utopię. W takim modelu narażamy się na ogromne ryzyko związane z warunkami pogodowymi i zdrowotnymi. Co zrobić, gdy nie będziemy mieli siły wstać i zająć się kurami lub krowami? Modele te funkcjonowały sprawnie 5-7 tysięcy lat temu, od czasów rewolucji neolitycznej, ale było to bardzo ciężkie życie, do którego nikt już nie chce. Jeśli alternatywą dla wymienianego co roku nowego modelu iPhone’a ma być wstawanie do kur, to taka zmiana jest dla współczesnych konsumentów, nie do zaakceptowania.

Zatem tylko technologia jest ratunkiem?

Rola technologii w historii jest ogromna i nie ulega wątpliwości, że cyfryzacja i postęp technologiczny mają znaczący wpływ na nasze życie, w tym również na wydłużenie samej długości życia. Nie uważam jednak, że technologia powinna być stawiana ponad wartościami, które są dla nas w Europie istotne.

Wizja świata, w którym wszystko jest optymalizowane przez sztuczną inteligencję, może wydawać się dziwna, ale jest to kierunek, w którym technologia rozwija się coraz szybciej. Mam nadzieję, że dalszy postęp technologiczny przyniesie optymalizację i ulepszanie naszych życiowych doświadczeń, ale nie spodziewam się, że ludzie nagle się zmienią. Jeśli ktoś przez całe życie jadł mięso, to będzie mu trudno zrezygnować z tego nawyku, ale wierzę, że małe kroki mogą prowadzić do postępu i zmian.

Oczywiście często nasze relacje z technologią są prymitywne, a większość ludzi nie potrafi poprawnie korzystać z jej możliwości, dlatego potrzebujemy odpowiedniego szkolenia. Jednocześnie niektórzy ludzie mogą mieć problem z krojeniem chleba, ale większość z nas nie ma problemu z podstawowymi umiejętnościami obsługi technologii.

Kto zatem ma być siłą, która pchnie nas we właściwą stronę?

Trzeci sektor powinien być emanacją największych ambicji społecznych i działać ramię w ramię z rządem. Jednocześnie ważne jest, aby instytucje trzeciego sektora nie dopuszczały do korupcji. To jest ich zadanie, a my jako społeczeństwo mamy prawo oczekiwać tego od nich i ich kontrolować. Zatem organizacje pozarządowe kontrolowane przez społeczeństwo powinno wpłynąć na rządy, żeby te wprowadziły odgórne regulacje, które przysłużą się nam wszystkim.