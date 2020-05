Ekspert: W dobie pandemii sprzedaż mięsa z lady będzie dalej rosnąć

- Proporcje będą się zmieniać i zapewne sprzedaż „zza lady” nie przestanie rosnąć, tym bardziej, że firmy sieciowe skłaniają się do prowadzenia mniejszych formatów oraz do „uintymnienia” zakupu na swych dużych powierzchniach - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Andrzej Faliński przekonuje, że sprzedaż mięsa pakowanego, przede wszystkim w dużych obiektach, nie odbywa się kosztem ani nie hamuje sprzedaży „zza lady”.

- Sądzę, że był i jest w handlu nowoczesnym główny sposób podawania tego produktu – szybko, higienicznie i wygodnie. Tak musi być i zapewne będzie, tym bardziej, że pakowane mięso jest jakby stworzone do szybkiego transferu na zamówienie zdalne: internet, telefon, subskrypcja rytmicznej dostawy. Proporcje będą się zmieniać i zapewne sprzedaż „zza lady” nie przestanie rosnąć, tym bardziej, że firmy sieciowe skłaniają się do prowadzenia mniejszych formatów oraz do „uintymnienia” zakupu na swych dużych powierzchniach. Trend personalizacji sprzedaży/zakupu jest tu jednym z głównych wspólnych mianowników upodobniających funkcjonowanie różnych formatów handlowych, tak u podstaw zakupu stacjonarnego, jak i w sprzedażach zdalnych. COVID podkreśli tę dwutorowość, a argumentów jest sporo, choć różnicują się one w zależności od formatu, jakiego akurat dotyczą. Inaczej proces ten rozwinie się w sieci małych franczyz, a inaczej w multiformacie z hiper-, supermarketem, convenience, czy też w szybko „rotującym” dyskoncie - dodaje.

W ocenie eksperta wspomniana wyżej dwutorowość - lady mięsne i produkty pakowane - zostanie zachowana, bo świeżość i jakość nie przestają się liczyć.

Więcej na portalspozywczy.pl