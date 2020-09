Ekspert: Wyniki sierpniowe dotyczące sprzedaży poniżej prognoz

Sierpień zaskoczył nie tylko wysokimi temperaturami. Polacy raczej na wakacjach niż na zakupach. Wyniki sprzedaży detalicznej w sierpniu są poniżej oczekiwań. - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu wzrosła o 0.5% w ujęciu rocznym, ale w ujęciu miesięcznym odnotowaliśmy spadek o 2.4% w porównaniu do lipca 2020. W całym okresie styczeń – sierpień 2020 sprzedaż detaliczna była niższa o 3.5% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 - komentuje dane GUS Ewa Białek, dyrektor departamentu handlu oraz przemysłu wytwórczego i spożywczego w DNB Bank Polska.

- Wyniki sprzedaży detalicznej w lipcu pokazały, że wracamy na ścieżkę tak bardzo oczekiwanego ożywienia gospodarczego w kształcie litery V. Wyniki sierpniowe dotyczące sprzedaży są jednak poniżej prognoz i nie potwierdziły dotychczasowych oczekiwań w zakresie odbudowy trendu. Szukając pozytywnych stron, z pewnością należy do nich wzrost sprzedaży detalicznej w kilku ważnych kategoriach, związanych z codziennymi potrzebami konsumentów, takimi jak: „farmaceutyki, kosmetyki" (wzrost o 0.8% w porównaniu do analogicznego okresu 2019), „tekstylia, odzież, obuwie" (wzrost o 1.2%), „prasa, książki" (wzrost o 1.6%). Największy jednak wzrost sprzedaży (w cenach stałych) w porównaniu do wyników za analogiczny okres 2019 roku odnotowały przedsiębiorstwa, zajmujące się sprzedażą mebli, rtv, agd (wzrost o 10.2%). Wynika z tego, że trend wzrostowy mają branże związane ze zmienionym, nowym sposobem spędzania wolnego czasu przez klientów indywidualnych (więcej czasu w domu, praca zdalna) - mówi ekspertka.

- Wydaje się, że po dobrych wynikach lipcowych, które były w dużej mierze wynikiem odroczonego popytu, sierpień to powrót do normalnych zachowań konsumenckich. Jest jednak spore oczekiwanie, że wyniki wrześniowe będą lepsze. Szansą jest powrót do szkół i do pracy po sezonie urlopowym. Jednak niezmiernie trudno jest przewidzieć czy trend wzrostu sprzedaży detalicznej utrzyma się na stałe. Zależy to przede wszystkim od rozwoju pandemii w drugiej połowie roku - podsumowuje Ewa Białek.