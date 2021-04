Ekspert: Zamienniki mięsa to etap przejściowy

- Za kilkanaście lat dla większości Polaków normalne będzie to, że pełnowartościowy posiłek może składać się się tylko z warzyw - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Piotr Grabowski, współzałożyciel FoodTech.ac.

W ocenie Piotra Grabowskiego zamienniki muszą być podobne do mięsa, aby ludzie przyzwyczajeni do kotleta na talerzu nie czuli, że z czegoś rezygnują.

- Traktujemy obecne zamienniki mięsa jako element przejściowy. Oznacza to, że muszą one być podobne do mięsa po to, aby ludzie przyzwyczajeni do kotleta na talerzu nie czuli, że z czegoś rezygnują. Za kilkanaście lat normalne będzie dla większości Polaków to, że pełnowartościowy posiłek może być talerzem składającym się tylko z warzyw. Dodatkowo szybko rozwijające się startupy z zakresu produkcji mięsa hodowanego komórkowo pozwalają nam wierzyć, że już niedługo nawet do tego, żeby zjeść steka nie trzeba będzie zabijać krowy, ani nadmiernie wykorzystywać zasobów naszej planety - wskazuje.

