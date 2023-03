Ekspertka: Fast fashion to przeszłość. Firmy muszą szukać nowych modeli (podcast)

Ubrania mają być bardziej trwałe a firmy muszą znaleźć nowe modele biznesowe i to najlepiej do 2030 roku. Fast fashion musi odejść w zapomnienie, żeby można było z optymizmem patrzeć w przyszłość klimatyczną - wynika ze strategii przygotowanej przez Komisję Europejską. O tym, co to oznacza w praktyce rozmawiamy w podcaście "Z drugiej ręki" z Agnieszką Oleksyn-Wajdą, radczynią prawną, dyrektrorką Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego.