Ekspertka: Kupujemy za mało odpowiedzialnie, zbyt dużo i szybko wyrzucamy

Co to jest C40?

Projekt C40 stanowi inicjatywę miast na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W ramach tej inicjatywy w 2019 r. sporządzony został raport w sprawie konsumpcji oraz jej śladu środowiskowego. Autorzy raportu, wśród nich m.in. naukowcy z University of Leeds, wykazali w nim, jaki wpływ na środowisko oraz klimat ma konsumpcja m.in. mięsa, ubrań czy środków transportu w dużych miastach. Ponadto zarekomendowali kroki redukcji emisji gazów cieplarnianych prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko i klimat.

- Wspomniany raport jest wyłącznie analizą zawierającą sugestie co do zmian zachowań konsumenckich. Nie ma on formy prawnie wiążącej i jako taki stanowi projekcję pożądanych działań zapobiegających zmianom klimatu. Dane dotyczące generowanych emisji CO2, odpadów, ilości wody czy energii w łańcuchu dostaw w sektorze mody są już powszechnie znane i dostępne. Sama branża mody podejmuje dobrowolne inicjatywy na poziomie międzynarodowym mające na celu ograniczenie emisji w łańcuchu dostaw. Szczególnym przykładem jest Fashion Industry Charter for Climate Action pod egidą ONZ czy Fashion Pact przyjęty podczas szczytu G7. Sygnatariusze zobowiązali się w nich do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w stopniu i tempie określonym w Porozumieniu Paryskim. Aby nastąpiła znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych w sektorze modowym, konieczne są gruntowne zmiany w całym łańcuchu wartości. Wiele będzie zależało od zmian sposobu produkcji ubrań, ale też i od zmiany zachowań konsumenckich. - wskazuje Agnieszka Oleksyn-Wajda.

Ile kupujemy ubrań?

Ekspertka przytacza dane Komisji Europejskiej, które mówią od 1996 r. ilość odzieży kupowanej w UE na osobę wzrosła o 40 proc., po gwałtownym spadku cen, co skróciło okres użytkowania ubrań. Europejczycy kupują co roku prawie 26 kg odzieży i „wyrzucają” około 11 kg tekstyliów. Musi zatem nastąpić zmiana nawyków związanych z konsumpcją odzieży.

Według raportu KPMG z 2019 r. (Rynek mody w Polsce) blisko 4 na 10 konsumentów deklaruje, że nowy element garderoby kupuje przynajmniej raz w miesiącu, w większości przeznaczając na ten cel nie więcej niż 150 złotych. Ponad połowa Polaków kupuje w sklepach sieciowych, a 20 proc, w wielobranżowych sklepach dyskontowych.

- W ostatnich 2 latach pojawiło się wiele opracowań, z których jasno wynika, że dzisiejszy konsument się zmienia. Jest bardziej świadomy środowiskowo, wymagający i z rosnącą uwagą przygląda się firmom – kto, jak i gdzie wyprodukował ubranie. Ważnym elementem w tej układance zmian jest opublikowana w marcu 2022 r. Strategia Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym. Jej głównym celem jest to, aby do 2030 r. - najogólniej mówiąc - zminimalizować zjawisko fast fashion. To wiąże się ze zmianami w całym łańcuchu wartości, zarówno w produkcji, jak i konsumpcji - dodaje ekspertka.

- Nie da się zakazać zakupu odzieży. Projektowane obecnie unijne rozwiązania legislacyjne mają raczej na celu stworzenie takiej infrastruktury, by konsument chciał kupować ubrania z drugiego obiegu, naprawiać je, a zużyte już ubrania mogły być poddawane recyklingowi (w formie włókno do włókna). Polacy, jak wynika z badań, są coraz bardziej świadomi zagrożeń środowiskowo-klimatycznych. Odczuwamy potrzebę zmiany, ale musi być to zmiana, która pozwoli z jednej strony utrzymać biznesy (będące miejscami pracy i źródłem utrzymania wielu ludzi), z drugiej zaś - odbywać się z poszanowaniem dla środowiska. Wciąż jednak kupujemy zbyt mało odpowiedzialnie i zbyt dużo i szybko wyrzucamy. Powinniśmy zatem skupić się na edukacji w zakresie budowania odpowiedzialnych postaw konsumenckich. Sektor mody powinien przygotować się na zmiany regulacji, które proponuje Komisja Europejska. To jest bardzo złożony i wielowątkowy proces, który wymaga głębokiej analizy, zrozumienia i zaangażowania wielu podmiotów - podsumowuje Agnieszka Oleksyn-Wajda.