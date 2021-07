Ekspertka: Roślinne zamienniki muszą odtwarzać cechy mięsa

Nawet najbardziej kreatywny marketing i atrakcyjne opakowania nie utrzymają sprzedaży

roślinnych zamienników mięsa na wysokim poziomie, jeśli nie będą się one broniły smakiem i nie będą odtwarzać niektórych cech sensorycznych tradycyjnych produktów mięsnych – mówi Dominika Kowalewska, kierownik ds. Badań i Rozwoju Produktów w OneDayMore.

Dane pokazują jasno, że liczba osób ograniczających spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego rośnie, w różnych grupach społecznych i z różnych powodów. Wyzwaniem przed producentami żywności jest tworzenie roślinnych alternatyw, o cechach sensorycznych podobnych do produktów mięsnych, które są niezbędne, by przyciągnąć osoby spoza grupy wegan i wegetarian. Ale czy da się stworzyć krwistego, roślinnego burgera?

Jak podaje raport PMR Roślinna ekspozycja (2021), produkty takie jak tofu, roślinne burgery, roślinne kiełbaski czy roślinne parówki to kategorie zdecydowanie częściej wybierane przez osoby na diecie bezmięsnej niż tradycyjnej. Mimo to, w opracowywaniu receptur mięsnych substytutów nie powinno się pomijać osób okazjonalnie ograniczających mięso (fleksitarian), gdyż stanowią oni najbardziej dynamicznie rosnącą grupę osób potencjalnie zainteresowanych produktem.

Jak ocenia Dominika Kowalewska, konsumenci decydujący się na ograniczenie spożycia mięsa, na rzecz ich roślinnych analogów, szukają produktów, których cechy użytkowe zbliżone są do produktów mięsnych. Burger roślinny powinien wizualnie i smakowo przypominać swój tradycyjny odpowiednik. Jak wskazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez Panel Ariadna (2019), ponad 50% osób wskazuje, że smak podobny do mięsnego lub lepszy przekonałby ich do jedzenia roślinnych alternatyw mięsa.

Nie bez znaczenie jest też ich wartość odżywcza. Z tego powodu producenci żywności wykorzystują zróżnicowane surowce roślinne i różnorodne przyprawy, w celu upodobnienia roślinnych alternatyw do produktów mięsnych na wielu poziomach.

Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Panel Ariadna, dla 43,1% Polaków, ważnym aspektem roślinnych alternatyw mięsa, poza cechami sensorycznymi, jest też cena. Powinna być ona konkurencyjna do tradycyjnych, mięsnych odpowiedników. Z uwagi na dynamicznie rosnący rynek tego segmentu żywności, można spodziewać się coraz korzystniejszych ofert.