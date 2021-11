Eksporterzy przeszli pandemię bezobjawowo, ale mają powikłania

Zdaniem Jakuba Olipry, branża spożywcza przeszła COVID bezobjawowo, a eksporterzy żywności w 2020 roku bili kolejne rekordy. Jesteśmy trzecim krajem w UE (po Holandii i Hiszpanii) o największej nadwyżce w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Ciekawostką jest, że w 2004 roku było o miejsce 23.

- Początek 2021 roku (pierwsze 2 miesiące) przyniósł spadek eksportu artykułów rolno-spożywczych w ujęciu rocznym. To dość niepotykana sytuacja. Nawet w pandemii – w czasie ograniczeń – tylko w kwietniu odnotowaliśmy spadek eksportu. Może więc przeszliśmy pandemię bezobjawowo, ale jednak mamy powikłania? - mówił Jakub Olipra.

Jak zaznaczył Jakub Olipra w prezentacji, wśród kategorii, które zanotowały spadek udziału w I fazie pandemii oraz kontynuację tego trendy w drugiej można zaliczyć: mięso i podroby, produkty mleczarskie, jaja i miód, ryby i owoce morza, warzyw i owoce i ich przetwory.

- Wśród produktów, które zanotowały wzrost eksportu w I i II gazie pandemii są m.in. zboża, pasze, kakao i przetwory z kakao, napoje bezalkoholowe, alkohole czy tłuszcze roślinne - dodał.

Eksport polskiej żywności na rynki trzecie

Co ciekawe, pandemia przyspieszyła zdobywanie rynków trzecich. Jak poddaje ekspert Credit Agricole, zwiększyliśmy udział eksportu m.in. do Algierii, Arabii Saudyjskiej, na Ukrainę, do Maroko, do Ghany czy Chin. Tymczasem tracimy w eksporcie do Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii czy Białorusi.

- Można wysnuć teorię, że polski eksport żywności rośnie dzięki rynkom trzecim. Powikłaniem pandemii jest bowiem zmiana struktury zarówno towarowej, jak i geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych - mówił.

- Obecne wzrosty w eksporcie są generowane głównie dzięki temu, że polskim eksporterom udało się wyjść na rynki trzecie - podsumował Jakub Olipra.