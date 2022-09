Ekspozycje w przestrzeniach wspólnych Domu Mody Klif

Dom Mody Klif stawia na przyciąganie uwagi klientów poprzez zmysł wzroku i do dyspozycji najemców oddaje aż pięć stref ekspozycyjnych, w których mogą bezpośrednio prezentować elementy swojej oferty, np. wiodące czy zwracające uwagę modele kolekcji.

To nowatorski pomysł, niestosowany dotąd w galeriach handlowych. Ekspozycje, niczym dzieła sztuki w muzeach, przyciągają uwagę przechodniów. Dzięki temu klienci częściej wstępują do konkretnego sklepu lub punktu w galerii, chcąc lepiej zapoznać się z ofertą marki, której wystawa rozbudziła ciekawość. Na ten moment Dom Mody Klif udostępnił cztery strefy wystawowe i jedną witrynę. Każdy najemca, rotacyjnie, może zamieścić w nich swoją wystawę na okres dwóch tygodni. Ekspozycje komponowane są każdorazowo przez stylistkę Domu Mody Klif, w związku z czym już same w sobie są inspiracją dla oka.