Ekspresy SodaStream do gazowania wody zamiast butelek PET w 4 sklepach Carrefour

Tylko w Polsce każdego roku na wysypisko trafia ok. 110 tysięcy ton jednorazowych butelek PET, które mogą rozkładać się nawet 1000 lat. Do recyklingu w 2019 roku trafiło jedynie 40 proc. opakowań plastikowych. Duże nadzieje na poprawę tych statystyk pokłada się w systemie kaucyjnym, którego wprowadzenie zapowiadano jeszcze w 2022 roku, jednak eksperci zajmujący się ochroną środowiska zaznaczają, że sam recykling nie rozwiąże problemu rosnącej liczby odpadów. W tym celu, konieczne jest znaczące ograniczenie produkcji i zużycia plastiku.

Woda w plastikowej, jednorazowej butelce, czy SodaStream?

Teraz klienci Carrefour zdecydują, czy chcą być zero waste. Od 10 sierpnia w 87 sklepach sieci Carrefour klienci znajdą alternatywę dla wody gazowanej w plastikowych butelkach w postaci ekspresów do gazowania wody SodaStream. Tym samym Carrefour kontynuuje działania wpisujące się w projekt “Droga do zero waste”.

Na czym polega pilotażowy program Carrefour?

Od połowy wakacji w czterech hipermarketach Carrefour w Warszawie i Poznaniu klienci odwiedzający dział z napojami zobaczą regały z wodą znanych producentów i ekspresami SodaStream czyli ekologiczną alternatywę pozwalającą na produkcję domowej wody gazowanej w duchu zero waste.

W kolejnych 83 sklepach Carrefour klienci znajdą flagi informujące o ekspresach SodaStream jako doskonałym rozwiązaniu zero waste, dla miłośników gazowanych napojów.

Do pilotażowego projektu wybrano SodaStream - wiodącą markę produkującą saturatory do gazowania wody, ze względu na oferowane produkty, a także proekologiczny charakter firmy. SodaStream proponuje swoim użytkownikom rezygnację z wody w jednorazowych opakowaniach i cieszenie się orzeźwiającymi bąbelkami bez kupowania, dźwigania i wyrzucania butelki.

Ekspresy SodaStream są wyposażone w butelkę tritanową, której można używać do 4 lat i tym samym zaoszczędzić planecie nawet 1769 butelek plastikowych jednorazowego użytku. Firma oferuje również syropy do wody, dzięki którym można stworzyć napoje z portfolio PepsiCo, jak również bezcukrowe owocowe syropy, do produkcji lemoniad. Jeden syrop wystarcza do przygotowania 9 litrów napoju, a tym samym eliminuje 36 butelek o pojemności 250 ml.

Ponadto SodaStream zachęca do używania do produkcji wody gazowanej łatwo dostępnej “kranówki” i edukuje swoich klientów za pośrednictwem bloga. Dlaczego warto zrezygnować z wody w plastikowych butelkach? Czym zastąpić jednorazowy plastik? Jakie są rodzaje plastiku? Jak być zero waste? Dociekliwi konsumenci znajdą tam odpowiedzi na te i więcej pytań o kwestie eko.

Pilotażowy program Carrefour będzie trwał 6 miesięcy. Jeśli spotka się z zainteresowaniem klientów, SodaStream wejdzie na stałe do asortymentu hipermarketów w całej Polsce.