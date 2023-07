Elektrownia balkonowa z dyskontu. W Niemczech się sprawdza

Dzięki elektrowni balkonowej składającej się z systemu paneli fotowoltaicznych energia słoneczna może być łatwo przekształcona w energię elektryczną.

Wątpliwości budzą wyliczenia dotyczące czasu, po jakim zwróci się inwestycja. Dyskonty podają np. okres trzech lat, ale może być on znacznie dłuższy.

Dzięki elektrowni balkonowej składającej się z systemu paneli fotowoltaicznych energia słoneczna może być łatwo przekształcona w energię elektryczną, którą można zasilać urządzenia w gospodarstwie domowym.

Panele fotowoltaiczne na balkon w Aldi

Ofertę na razie tylko w niemieckich sklepach ma Aldi. Elektrownia balkonowa za 469 euro składa się z dwóch modułów słonecznych o wymiarach ok. 116 x 77 cm, wykonanych w technologii ogniw PERC, każdy o mocy szczytowej 175 watów (Wp). Moduły są dostarczane ze złączami MC4 o długości 1,5 metra, zapewniającymi łączną moc 350 Wp. Serwis technologiczny Netzwelt krytykuje, że jest to stosunkowo niewiele i ocenia elektrownię balkonową Aldi jako „słabą” w porównaniu z droższymi ofertami.

Pozytywnie ocenia fakt, że moduły mogą być łatwo podłączone do sieci domowej przez samych użytkowników za pomocą wtyczki Schuko. W przypadku innych systemów połączenie odbywa się za pomocą bardziej wyspecjalizowanych złączy, dlatego musi być wykonywane przez elektryków.

Falownik NEP, przekształcający prąd stały w prąd przemienny, ma szczytową sprawność ok. 95,5 proc. (CEC) i maksymalną moc wyjściową 600 Wp. Moc elektrowni balkonowej można więc zwiększyć dokupując dodatkowe panele.

Tyle energii, ile zużywają dwie lodówki

Chłodziarko-zamrażarka (całkowita pojemność ok. 170 l) o klasie efektywności energetycznej D ma średnie roczne zużycie energii ok. 160 kWh. Według Handelsblatt, system paneli balkonowych o mocy wyjściowej 600 Wp generowałby w ciągu roku mniej więcej tyle energii elektrycznej, ile zużywają dwie lodówki z komorą na lód.

Uwaga: Watt Peak (Wp) jest jednostką używaną do definiowania mocy elektrycznej ogniw słonecznych. Kilowatogodziny (kWh) są jednostką miary ilości energii elektrycznej wytworzonej przez system.

Wadą jest to, że elektrownia balkonowa Aldi nadaje się tylko do balkonów kratowych z poręczą o wysokości do 5 metrów. Zgodnie z opisem produktu, instalacja na dachu garażu lub tarasie nie jest możliwa.

Panele fotowoltaiczne na balkon instalowane przez wykwalifikowanego elektryka (fot. shutterstock)

Elektrownie balkonowe w Netto

Jeśli szukasz elektrowni balkonowych w ofercie dyskontów, możesz je obecnie znaleźć na przykład za ok. 500 euro (z wtyczką Schuko) w Netto – informuje notebookcheck.com. Netto obniżył cenę elektrowni balkonowej Juskys o 17 proc., dzięki czemu jest ona dostępna za 499,99 euro, zamiast 599,99 euro (plus 2,95 euro za dostawę). Można ją również spłacić w 72 miesięcznych ratach po 9,36 euro każda.

System składa się z dwóch lekkich i wydajnych paneli słonecznych oraz mikroinwertera – informuje producent. Dwa moduły słoneczne - czyli monokrystaliczne panele - Risen RSM40-8-400MB o mocy 400 Wp każdy mają maksymalną szczytową wydajność 96,9 proc. Moc falownika Deye (przekształca prąd stały w prąd przemienny) można zwiększyć z 600 do 800 Wp poprzez aktualizację oprogramowania. Dzięki technologii PERC systemy zapewniają prąd nawet w warunkach słabego nasłonecznienia – podaje notebookcheck.com.

System fotowoltaiczny jest podłączony bezpośrednio do domowej sieci energetycznej za pośrednictwem wtyczki Schuko. Sieć energetyczna automatycznie preferuje energię elektryczną wytwarzaną przez elektrownię balkonową i dostarcza prąd z zewnątrz tylko w przypadku większego zapotrzebowania.

Oprócz elektrowni balkonowej Juskys, Netto oferuje również zestawy innych producentów. Na przykład systemy Veska dostępne są od 3 czerwca br. po znacznie obniżonej cenie 499,99 euro, czyli ze zniżką sięgającą aż do 66 proc.

Domowa elektrownia z Lidla

Lidl wprowadził do swojej oferty system paneli słonecznych marki Parkside do zamontowania na balkonie, ale też nie trafił on do sklepów w Polsce. Od 17 maja jest do kupienia w niemieckich sklepach sieci.

Domowa elektrownia składa się z paneli słonecznych o mocy 150 Wp, przeznaczonych do montażu na balkonie. Mają one aluminiową ramę i producent określa je jako trwały, odporny na warunki atmosferyczne produkt. W zestawie jest też mikroinwerter marki Parkside o mocy 300 Wp. Lidl oferuje 25-letnią gwarancję wydajności 80% oraz 10-letnią gwarancję na materiał i wykonanie panelu słonecznego.

Eksperci zwracają uwagę na wiele pułapek. W ofercie Lidla jest np. wtyczka, która działa tylko z gniazdkiem sieciowym. A zgodnie z zaleceniem (drobnym drukiem) może być ona instalowana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Biorąc jednak pod uwagę całkowitą cenę ok. 200 euro za zestaw, jasne jest, że nie mamy do czynienia z produktem premium – zwraca uwagę cleanthinking.de.

Wątpliwości budzą też wyliczenia dotyczące czasu, po jakim zwróci się inwestycja. Dyskonty podają np. okres trzech lat, ale może być on znacznie dłuższy. Wielu konsumentów do inwestycji w zieloną energię mogą motywować jednak nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też związane z ochroną środowiska.