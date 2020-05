Elektrownia Powiśle rusza 20 maja

Od 20 maja część handlowa Elektrowni będzie dostępna dla mieszkańców Warszawy.

„Otwarta na nowe” to nie tylko hasło otwarcia projektu, nawiązujące do połączenia historii i nowoczesności, jakie czeka na klientów we wnętrzach Elektrowni Powiśle, ale to też znak otwarcia na nowe zasady funkcjonowania, obowiązujące w obiektach handlowych. Od 20 maja klienci będą mogli skorzystać z oferty handlowej Elektrowni Powiśle, z wyłączeniem miejsc siedzących w strefie gastronomicznej Food Hall oraz strefy piękna Beauty Hall. Wśród sklepów, które czekają na klientów Elektrowni Powiśle znalazły się wyjątkowe marki jak m.in. Urban Outfitters, który otwiera swój pierwszy sklep w Polsce, Weekday, COS, Levi’s, Converse, Napapijri czy Hugo.