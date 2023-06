Elektrownia Powiśle zaprasza na letnie kino

W lipcu i sierpniu warszawskie Powiśle stanie się letnią oazą rozrywki dla całej rodziny. W każdym tygodniu wakacji można spodziewać się niezapomnianych wieczorów z dokumentem i poranków w świecie bajek.

Dokumentalne Kino Letnie Dobrej Energii E.ON

Tegoroczne seanse pod chmurką dla dorosłych rozpoczną się we wtorek 27 czerwca o godz. 19:30. Podczas inauguracyjnego seansu widzowie zobaczą poruszającą i pełną humoru komedię dokumentalną, wielkiego zwycięzcę festiwalu Millennium Docs Against Gravity – film „Lombard”. Podczas projekcji w kolejnych tygodniach kinomaniacy będą mogli przekonać się, co łączy filmy Davida Lyncha z „Czarnoksiężnikiem z krainy Oz” Lymana Franka Bauma oraz zobaczyć, jak żyje „Instagramowa rodzina”. Na fanów muzyczno-tanecznych wątków czekają takie tytuły jak „Tańcząc Pinę” czy „Nieskończoność według Floriana”. To tylko namiastka emocji, jakie dostarczą dokumentalne projekcje z selekcji Against Gravity.

Kino Letnie Dziecięcej Energii E.ON

Filmowych wrażeń najmłodszym widzom dostarczy cykl polskich animacji, poruszający bliskie dzieciom tematy. W każdą wakacyjną niedzielę (od 2 lipca) o godz. 11:00 mali kinomani na wielkim plenerowym ekranie spotkają ulubionych bajkowych bohaterów. Wśród nich pojawią się: mieszkający w lesie Tata Miś i Mały Miś w animacji „Przytul mnie”, wesoła sześciolatka Agatka ze swoim towarzyszem – dzielnym chomikiem Cyrylem czy żubr Pompik z dalekiej Puszczy. Na małych widzów, oprócz edukacyjnych i pełnych przygód seansów czeka też szereg dodatkowych atrakcji. Młodzi odwiedzający będą mogli m.in. skorzystać z malowania twarzy i obejrzeć pokaz baniek mydlanych, które dodadzą jeszcze więcej radości i uśmiechu na dziecięcych buziach.

Chętnie wspieramy miejskie inicjatywy i lokalne wydarzenia kulturalne, które są popularne wśród warszawiaków. Wiemy, że zeszłoroczne Kino Letnie czy Lodowisko Dobrej Energii w Elektrowni Powiśle to wydarzenia, które bardzo przypadły do gustu mieszkańcom stolicy. Bardzo nas to cieszy, więc kontynuujemy te działania, a z myślą o najmłodszych dodajemy osobny cykl filmów i atrakcji dla dzieci – mówi Anna Skibicka, koordynatorka projektu w E.ON Polska.

Seanse pod gołym niebem przyciągają do Elektrowni Powiśle wielu entuzjastów dobrego kina. W tym roku stawiamy na dobrą energię z E.ON zarówno dla dorosłych, jak i tych nieco młodszych widzów. Zawsze staramy się, aby tytuły wyświetlane na wielkim ekranie na placu od ulicy Zajęczej zaskakiwały, nie inaczej będzie w tym roku. Wydarzenia, jakie planujemy w wakacyjnym okresie w tętniącym życiem sercu Powiśla udowodnią mieszkańcom, że lato w mieście może być pełne wrażeń – dodaje Jagoda Lechowska, Marketing Director w White Star Real Estate.

Wszystkie seanse w ramach Dokumentalnego Kina Letniego Dobrej Energii E.ON i Kina Letniego Dziecięcej Energii E.ON w Elektrowni Powiśle są bezpłatne i nie obowiązują na nie zapisy. Dla widzów przygotowano stoisko z popcornem, który doda smaku seansom.