Elektryczne ciężarówki dostarczą towary do sklepów Lidl

Do projektu zielonych dostaw dołączają również wieloletni partnerzy Lidl Polska, którzy bezpośrednio z magazynu w Błoniu będą transportowali towary do wybranych sklepów sieci Lidl. Projekt został zrealizowany wspólnie z firmami FTS Zbigniew Ratajczak oraz DARSEN Dariusz Sentkowski, które zdecydowały się na powiększenie flot o modele FM Electric oraz FE Electric. Tym samym, dzięki wykorzystaniu zarówno samochodu ciężarowego, jak i ciągnika siodłowego, produkty będą dostarczane z Centrum Dystrybucyjnego do sklepów – w sposób bezemisyjny.

Elektryczna ciężarówka Volvo FE Electric zabudowana została multitemperaturową chłodnią, która dzięki elektrycznemu zasilaniu agregatem pozostaje w pełni bezemisyjna.

Z kolei model Volvo FME to napędzany trzema elektrycznymi silnikami ciągnik siodłowy. Jest to pierwszy w Polsce zeroemisyjny, 40-tonowy zestaw składający się z ciągnika elektrycznego oraz elektrycznej naczepy chłodni, odzyskującej energię. Wykorzystanie takiego sprzętu stanowi przełom w dystrybucji FMCG pokazujący, że elektryfikacja może dotyczyć każdego z segmentów transportu.

- Zarówno dla Lidl Polska, jak i dla Volvo Trucks Polska, jest to wyjątkowa chwila, ponieważ to pierwsza elektryczna dostawa obejmująca różne modele. Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, która nieustannie działa na rzecz celów określonych w strategii CSR na lata 2020-2025. W ramach strategii sieć wyróżniła wyróżniliśmy 6 obszarów: ochrona klimatu, ochrona zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocja zdrowia i zaangażowanie w dialog - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska. - Cieszymy się, że wspólnie z Volvo Trucks Polska zmieniamy polskie standardy transportu i wierzymy, że jest to doskonały krok w stronę ochrony klimatu. Innowacyjny tabor w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia emisji CO2. Dzięki testowaniu takich rozwiązań zdobywamy doświadczenie, a nasza działalność może stawać się jeszcze bardziej przyjazna środowisku - dodaje.

Zielone technologie Lidla

Lidl Polska podejmuje liczne działania w obszarze zielonych technologii. Rozwiązania te mają za zadanie zwiększyć efektywność energetyczną obiektów, co w konsekwencji przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Mimo że stosowanie innowacyjnych rozwiązań wiąże się z większymi nakładami finansowymi niż w przypadku standardowych pojazdów, Lidl Polska dąży do maksymalnego wykorzystania nowego taboru. Nowe Centrum Dystrybucji w Błoniu zostało wyposażone w dwie stacje ładowania o dużej mocy. Czas załadunku towarów będzie zbliżony do czasu potrzebnego na ładowanie baterii pojazdów, co sprzyja efektywności użytkowania.

Realizacja strategii Volvo Trucks w kierunku zeroemisyjności do 2040 roku jest możliwa tyko we współpracy z partnerami, których cele są spójne z naszymi. To właśnie dzięki wspólnej wizji ochrony środowiska od dziś dostawy Lidl Polska będą realizowane przez dwa modele elektryczne: Volvo FM i FE Electric. W gamie modelowej Volvo Trucks już dziś mamy dostępne modele elektryczne dedykowane do różnych typów transportu, w tym transport ostatniej mili i dostawy miejskie. To dla nas wyjątkowa chwila, w której dostarczamy dwa modele na raz i to do dwóch różnych zastosowań. Jednocześnie, cały proces był poprzedzony konsultacjami i weryfikacją możliwości ładowania pojazdów. Dzięki współpracy z wieloletnimi parterami transportowymi Lidl, idziemy jeszcze o krok dalej dzięki wykorzystaniu naczepy typu chłodnia, odzyskującej energię - komentuje Marek Gawroński, E-Mobility & Sustainability Director w Volvo Trucks.

Ekologiczne rozwiązania Lidl Polska

Nowoczesny tabor to jeden z wielu elementów, które składają się na działania Lidl Polska w obszarze CSR. Warto zwrócić uwagę, że sklepy sieci ogrzewane są dzięki odzyskowi ciepła z lodówek, a w niemalże 1/3 sklepów wykorzystuje się geotermię i pompy ciepła. Co więcej, wszystkie nowo wybudowane sklepy Lidl Polska posiadają instalację fotowoltaiczną. Jest ona instalowana również w istniejących już placówkach. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności Lidl Polska podsumowywane są w wydawanym co dwa lata raporcie zrównoważonego rozwoju, przygotowywanym według standardu GRI.

Ostatni raport za lata 2021-2022 dostępny jest na stronie: https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/raport-zrownowazonego-rozwoju

Zero emisji i wystarczający zasięg to idealne rozwiązanie w zakresie dystrybucji towarów z magazynu do sklepów w okolicy. Ograniczenie emisji CO2 do otoczenia oraz cicha praca elektrycznego pojazdu sprawiają, że taki zestaw idealnie sprawdzi się do pracy w mieście.