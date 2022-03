Embargo na zboże z Ukrainy - są obawy o pokój w Afryce

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że gospodarka naszych wschodnich sąsiadów praktycznie stanęła. Rolnicy zamiast za widły złapali za broń i walczą o swój kraj. Ma to już globalne konsekwencje.

Ukraina jest znaczącym graczem pod względem produkcji rolnej. Jest m.in. czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy, którego udział w międzynarodowym handlu wynosi 12 proc. W przypadku kukurydzy jest to 20 proc. Stąd też eksperci obrazowo mówią o "wojnie w spichlerzu świata".

Jest poważne zagrożenie, że brak dostaw z pogrążonej w wojnie Ukrainy oraz Rosji (w wyniku sankcji) wywoła nie tylko wzrost cen żywności na świecie, ale też w niektórych biedniejszych regionach, bardziej uzależnionych od tamtych dostaw, może brakować np. chleba.

Już kilka lat temu Ukraińcy chwalili się, że podbili rynki w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kraje tych regionów w 30-70 proc. zależą od zboża naszych wschodnich sąsiadów.

