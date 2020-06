Emilewicz na EEC Online: uratowaliśmy 5 mln miejsc pracy i 3 mln firm

Nie ma instrumentu w tarczy antykryzysowej, z którego przedsiębiorcy by nie korzystali - powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz podczas EEC Online. Jak podkreślała, od 1 kwietnia na instrumenty wsparcia wydano już 86 mld zł. - To 5 mln uratowanych miejsc pracy, 3 mln firm, które nie zniknęły z polskiej mapy przedsiębiorczości - mówiła minister rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają najczęściej z możliwości zawieszenia ZUS, z kolei duże firmy - z postojowego i dopłat do wynagrodzeń pracowników.

Jak mówiła Jadwiga Emilewicz, polski rząd przygotowując etapy odmrażania gospodarki, korzysta z doświadczeń innych państw oraz dobrych praktyk przedsiębiorstw globalnych. Dodała też, że Polska nie czeka z rozruszaniem gospodarki na koniec pandemii Covid-19, bo nikt na świecie nie wie, kiedy ona się skończy.

Wśród nowych propozycji pomocowych rozpatrywana jest ulga na automatyzację i estońska wersja CIT (firmy o obrotach do 50 mln zł nie będą płacić podatku dochodowego, dopóki nie będą wypłacać zysków).

- Być może będzie to wprowadzane w jednym pakiecie, rozmawiamy o tym z Ministerstwem Finansów - dodała Jadwiga Emilewicz.

Wicepremier podkreśliła rolę funduszy na inwestycje. - Bez dużych inwestycji publicznych nie będzie rozwoju. W przypadku Polski mają one większe znaczenie niż w przypadku Niemiec czy Francji, bo u nas duża cześć środków, trafiająca na rynek, pochodzi z zamówień publicznych - dodała.