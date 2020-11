Emperia Holding SA zmienia się w Emperia Holding sp. z o.o.

10 września doszło do wykreślenia spółki Emperia Holding SA z KRS ze względu na jej przekształcenie w Emperia Holding Sp. z o.o. Przekształcenia dokonano na podstawie uchwały n 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emperia Holding SA, podjętej 29 kwietnia 2020.

Właścicielem spółki Emperia Holding sp. z o.o. jest MAXIMA GRUPE, UAB, która ma 238.277 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.913.850,00 zł. Kapitał zakładowy spółki to 12 342 050,00 zł.

Prezesem spółki jest Arunas ZIMNICKAS, a wiceprezesem Kęstutis Gailius. Jako główną działalność firmy podano wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Jednocześnie 17 lipca 2019 do życia powołana została Maxima International Sourcing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Jej główna działalność to: produkcja art. spożywczych, produkcja napojów, handel hurtowy (bez pojazdów samochodowych), handel detaliczny (bez pojazdów samochodowych). Kapitał zakładowy spółki to 100 tys. zł. Członkami zarządu są Arunas Zimnickas oraz od 30 października 2020 - Krzysztof Trojanowski. Także 30 października 100 proc. udziałowcem spółki została Stokrotka sp. z o.o.