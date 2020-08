Empik bez sklepu w DT Wars, Sawa, Junior, ale z planami na 30 kolejnych w 2021 roku

Sieć Empik zamknęła jeden z trzech swoich salonów w ścisłym centrum Warszawy, szuka dla niego nowej lokalizacji. - Do końca roku planujemy otworzyć 5 nowych sklepów. Planujemy utrzymać tempo otwarć w 2021 roku. Otworzymy ok. 30 salonów Empik i 10 salonów Papiernik by Empik - zapowiada rzeczniczka prasowa Empiku w rozmowie z wirtualnemedia.pl

Definitywnie zamknięty został salon Empiku w pasażu handlowym Wars Sawa Junior przy ul. Marszałkowskiej. - Współpraca z wynajmującym została zakończona. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania alternatywnej lokalizacji - przekazała portalowi Wirtualnemedia.pl Monika Marianowicz, rzeczniczka prasowa Empiku.

Na początku maja, po półtoramiesięcznym okresie przymusowego zamknięcia, Empik otworzył zdecydowaną większość swoich punktów handlowych. Jednocześnie poinformował, że odstąpił od ponad 40 umów najmu powierzchni pod swoje salony w galeriach handlowych.10 z nich ciągle zamkniętych czeka na finał negocjacji.

Do Empiku należy obecnie 261 salonów stacjonarnych w całym kraju. - Do końca roku planujemy otworzyć 5 nowych sklepów. Ostatnio otwarto 4 salony Empik - w Chojnicach, w Kołobrzegu, w Otwocku i Szczytnie. - Otworzymy ok. 30 salonów Empik i 10 salonów Papiernik by Empik - w tym lokalizacjach ulicznych, w retail parkach, wybranych galeriach handlowych oraz projektach typu mixed-use. Migracja klientów offline-online naturalnie wyhamowała po ponownym otwarciu handlu oraz w okresie letnim, ale w naszej ocenie skutki pandemii utrzymają się przez kolejne miesiące, a zmiany w nawykach zakupowych klientów będą raczej długotrwałe - mówi rzeczniczka Empiku.