Empik, Capri-Sun i DPD przygotują wyprawki szkolne dla dzieci. Można się włączyć do akcji

Akcja jest kontynuacją współpracy ze Stowarzyszeniem zapoczątkowanej w marcu tego roku.

„Zakupy od serca” może zrobić każdy, kto odwiedzi jeden z 70 salonów sieci Empik, biorących udział w akcji. Wystarczy wybrać produkty szkolne z oferty sklepu, które chcemy przekazać na zbiórkę, a następnie, po finalizacji zakupu w kasie głównej, pozostawić je kasjerowi. Stamtąd, dzięki wsparciu DPD, wyprawki wyruszą w drogę do dzieci.

Lista potrzeb jest bardzo długa – to zarówno nowe zeszyty, piórniki, kredki i przybory do pisania, jak również plecaki, tornistry, bloki rysunkowe i wiele więcej. Również Empik wraz z Partnerem Głównym akcji - Capri-Sun włącza się do pomocy i skompletuje aż 500 szkolnych wyprawek, zawierających najbardziej potrzebne artykuły, dopasowane do dzieci w różnym wieku.

Akcja ma zasięg ogólnopolski – zebrane produkty zostaną przekazane do dzieci znajdujących się w 6 placówkach w Polsce: w Biłgoraju, Karlinie, Kraśniku, Siedlcach, Lublinie, Ustroniu i Brennej w ramach działań SOS Wioski Dziecięce oraz do świetlic w ramach Programu Umacniania Rodziny (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Partnerem logistycznym inicjatywy jest DPD, które dostarczy do placówek SOS Wioski Dziecięce gotowe wyprawki od Empik i Capri-Sun oraz wszystkie przybory ze zbiórki w salonach. Akcja potrwa do 6 września 2022 r.