Empik czeka na 52,7 mln zł pożyczki z tarczy, Wojas dostał 26,4 mln zł a Green Coffee 8 mln zł

fot. shutterstock

Intersport Polska z pożyczką na 25 mln zł, Green Coffee z dwiema pożyczkami na 8,02 mln zł, Wojas z pożyczką na 26,4 mln zł czy Venezia z dwiema pożyczkami na 35,6 mln zł - to lista firm z podpisanymi umowami na wsparcie z tarczy 1.0 dla dużych firm.

Wśród firm z którymi podpisano umowy na wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 dla dużych firm znaleźli się m.in.:

- Gastromall Group (pożyczka płynnościowa: 1,2 mln zł️, pożyczka preferencyjna: 2,8 mln zł)

- Green Coffee (pożyczka płynnościowa: 3 mln zł️, pożyczka preferencyjna: 5,02 mln zł️)

- Intersport Polska (pożyczka płynnościowa: 25 mln zł️)

- Kazar Group (pożyczka preferencyjna: ok 4,5 mln zł)

- Jubiler (pożyczka preferencyjna: ok. 0,8 mln z)

- Lagardere Duty Free (pożyczka preferencyjna: ok. 11,4 mln zł️)

- Lagardere Travel Retail (pożyczka preferencyjna: ok. 14,3 mln zł️)

- Thai Wok (pożyczka preferencyjna: ok. 1,4 mln zł️)

- Venezia (pożyczka płynnościowa: 30 mln zł️, pożyczka preferencyjna: 5,6 mln zł️)

- VIVE Textile Recycling (pożyczka preferencyjna: 9 mln zł️, pożyczka płynnościowa: 11 mln zł️)

- Wittchen (pożyczka preferencyjna: 2 mln zł️)

- Wojas (pożyczka płynnościowa: 26,4 mln zł️)

Wśród firm z pozytywną decyzją zalazły się m.in.:

- Empik (pożyczka preferencyjna: 52,715 mln zł)

- Barista (pożyczka płynnościowa: 5,8 mln zł, pożyczka preferencyjna: 1,9 mln zł).

Łącznie w ramach tarczy finansowej PFR 1.0 wsparcie uzyskało 347 000 przedsiębiorstw. Kwota, która została przeznaczona na ten cel to 60,8 mld zł. Cel programu to ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

Finansowanie dla dużych firm w ramach Tarczy Finansowej PFR firm i MŚP opiera się o kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

- Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;

- Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7.5 mld zł;

- Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm w postaci finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) o wartości 7.5 mld zł.

Finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez PFR.