Empik i Pizza Hut we wspólnej akcji promującej pizzę i gry planszowe

Do 8 listopada, od poniedziałku do piątku w 31 restauracjach Pizza Hut z obsługą kelnerską goście będą mogli jeść i grać do woli w dziesiątki gier dostarczonych przez Empik. Równolegle sieć Empik będzie promowała Festiwal Pizzy w swoich salonach i na empik.com.

Żeby wziąć udział w Festiwalu Pizzy i Gier Planszowych w Pizza hut, wystarczy poinformować kelnera o chęci udziału i cieszyć się smaczną pizzą iświetnymi grami bez ograniczeń. Cena pozostaje taka sama jak podczas Festiwalu Pizzy, czyli 32,99 od osoby lub w wariancie z nieograniczoną dolewką - 39,99 zł. Na stołach pojawią się różnorodne pizze prosto z menu Pizza Hut i ulubione planszówki Polaków. Będzie można zagrać w m.in. „Harrego Pottera i Magiczny Quiz”, „Spektrum”, „Grzybobranie”, a nawet „Minecrafta” w wersji planszowej. A to tylko kilka tytułów z całej oferty dostępnych gier! W ramach Festiwalu Gier Planszowych do 12 października w Empiku i na empik.com można kupić te i wiele innych gier w wyjątkowych promocjach: z rabatem do -20%, a użytkownicy programu Empik Premium mogą liczyć na zniżkę do -25%.

Niemal połowa (49%) ankietowanych, w badaniu przeprowadzonym przez Empik zadeklarowała, że gra w planszówki minimum raz w miesiącu, a co 10. badany – nawet kilka razy w tygodniu. Osoby, które grają w planszówki okazyjnie – kilka razy w roku – najczęściej robią to w okresie świątecznym.

Większość badanych najczęściej gra w szerszym gronie – z rodziną (64%), znajomymi (24%) oraz partnerem lub partnerką (12%). Na pytanie ile średnio zajmuje im jedna rozgrywka, taki sam odsetek ankietowanych (po 34%) odpowiedział, że do godziny lub do dwóch godzin. Co piąta osoba poświęca każdorazowo na planszówki do 30 minut i w tej grupie dominują ankietowani, którzy grają bardzo często – nawet kilka razy w tygodniu.

Niemal połowa osób (43%) kupuje planszówki przynajmniej raz na pół roku, a 13% ankietowanych wskazało, że robi to jeszcze częściej – minimum raz w miesiącu. Większość (62%) kupuje gry dla siebie, pozostali – na prezenty dla bliskich i znajomych. Największą popularnością wśród badanych cieszą się gry rodzinne (51%), strategiczne i ekonomiczne (po 50%) oraz towarzyskie i logiczne (po 49%).

Jak wynika z badania Empiku, mężczyźni częściej od kobiet sięgają po planszówki ekonomiczne, strategiczne oraz przygodowe. Z kolei kobiety preferują gry logiczne, edukacyjne i rodzinne.

Blisko połowa badanych (48%) gra najczęściej w weekendy, a 33% kiedy tylko nadarzy się okazja. Osoby, które zadeklarowały, że grają w gry planszowe kilka razy w tygodniu lub minimum raz w miesiącu, częściej niż pozostali wybierają gry towarzyskie.

– Dobrze znane klasyki wciąż cieszą się największą popularnością wśród kupujących. Oferta w kategorii planszówek stale się rozwija i gry „bez prądu” cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów Empiku – rok do roku notujemy 32% wzrostu – wskazuje Katarzyna Braksator, Menadżerka ds. Zabawek i Rozrywki Rodzinnej w Empiku.