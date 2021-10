Empik organizuje Wirtualne Targi Książki

150 wydarzeń z 3 milionami unikalnych widzów i ponad 720 tys. kupionych książek - dotychczasowe trzy edycje Wirtualnych Targów Książki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.



13 października startuje kolejna, 4. edycja targów. Przez dwa tygodnie odbędzie się 60 wydarzeń na czterech Scenach. Na wirtualnych stoiskach swoją ofertę zaprezentuje 150 wydawców.

Grupa stawia na dalszy dynamiczny rozwój wydarzeń w przestrzeni online. Wpisują się one w konsekwentnie realizowaną strategię cyfryzacji Empiku.

To będzie prawdziwy dwutygodniowy festiwal z dziesiątkami wydarzeń - spotkań z polskimi i zagranicznymi autorami, głównie wokół premier, warsztaty - w tym live cooking, webinary oraz relacje zza kulis prowadzone przez influencerów.



Podczas Wirtualnych Targów Książki swoją ofertę zaprezentuje ponad 150 wydawców. Odwiedzający wirtualne stoiska mogą liczyć na atrakcyjne promocje i rabaty obejmujące publikacje drukowane oraz cyfrowe a także na bezpłatną dostawę zamówień w ramach usług Empik Premium. Będzie można również kupić książki z autografami twórców. Wydarzenie potrwa od 13 do 26 października online.