Energetyk ze smakiem klasycznego piwa? Harnaś wchodzi w segment piw bezalkoholowych

Harnaś nie po raz pierwszy zaskakuje rynek, proponując produkt, który łamie schematy, wyznacza trendy i odpowiada na potrzeby konsumentów. W 2022 roku marka z sukcesem wprowadziła piwo inspirowane oddolnymi działaniami internautów. LodoHerbata, bo o niej mowa, była pierwszym piwem smakowym w segmencie budżetowych lagerów, które było pierwszym piwem w Polsce inspirowanym viralowym video nagranym przez fanów marki. W tym roku Harnaś robi kolejny odważny krok, wkraczając w rosnący rynek napojów energetyzujących z propozycją piwną. Piwny Energetyk od Harnasia na kilka tygodni przed oficjalną premierą znalazł się na językach internautów. Od kiedy tylko pierwsze zdjęcia nowości przedostały się do Internetu, w sieci pojawiły się dyskusje na jego temat i pierwsze pytania do marki, o to, kiedy produkt pojawi się na rynku.

– Tak duże zainteresowanie produktem, jeszcze przed jego premierą, to rzadkość na polskim rynku napojowym. Ostatni raz tego typu emocje wzbudziła LodoHerbata, co pokazało, jak szerokim echem odbijają się nowości Harnasia. Dla wielu jest to marka kultowa, a Polacy już poczuli energię nowego napoju – mówi Antoni Wróbel, Brand Manager marki Harnaś.

Tego jeszcze nie było - smak piwa i klasycznego napoju energetycznego

Harnaś Piwny Energetyk 0,0% to pierwszy wariant bezalkoholowy marki. Zupełnie nowa propozycja to unikalne na rynku połączenie jasnego piwa bez procentów ze smakiem klasycznego energetyka. Napój ma także silne właściwości pobudzające. Zawiera taką samą dawkę kofeiny, co napoje energetyzujące lidera rynku w tej kategorii – jest jej aż 32 mg/100 ml. Nowy produkt to niespotykany dotąd mix, który przypadnie do gustu zarówno miłośnikom smaku piwa, jak i fanom energetyków.

– Po raz kolejny Harnaś udowadnia, że smak lagera z powodzeniem może posiadać wiele ciekawych odsłon. Z całą pewnością mogę powiedzieć – takiego napoju do tej pory nie było na rynku. Nie przesadzę także mówiąc, że mamy produkt rewolucyjny, a w dodatku taki, który trafia w gusta konsumentów. Łączy ze sobą dojrzały smak piwa z napojem energetycznym. Zachowuje przy tym funkcjonalność. Otrzymujemy więc bardziej zbalansowany, mniej słodki energetyk, idealny dla dorosłego konsumenta. Potwierdzają to przeprowadzone przez nas szerokie badania konsumenckie, w których produkt wypadł bardzo dobrze zarówno w kategorii napojów energetycznych, jak i smakowych piw bezalkoholowych – tłumaczy Antoni Wróbel, Brand Manager marki Harnaś. – Kierujemy się odpowiedzialnym podejściem, dlatego nasza bezalkoholowa nowość przeznaczona jest dla pełnoletnich konsumentów, którzy znajdą ją na półce z piwami bezalkoholowymi – dodaje.

Bezalkoholowy, ale 18+

Harnaś Piwny Energetyk 0,0% z uwagi na wysoką zawartość kofeiny dedykowany jest osobom powyżej 18. roku życia i nie sposób pomylić go z piwem alkoholowym. Puszka Harnaś Piwny Energetyk 0,0% ma zupełnie inną kolorystykę niż klasyczna wersja piwa, za Harnasiem w tle pojawia się energetyzująca błyskawica, a czerwony logotyp został zastąpiony niebieskim. Marka z własnej inicjatywy zamieściła również dwukrotnie większy znaczek odpowiedzialnościowy 18+ niż ten na piwach alkoholowych, a także dodatkowe oznaczenie ostrzegające kobiety w ciąży przed piciem napojów energetyzujących.

Choć nowy Harnaś jest przede wszystkim napojem pobudzającym, to ze względu na swoją markę znajdzie się na półce z piwami bezalkoholowymi. Będzie dostępny w puszkach 500 ml, w cenie porównywalnej do innych energetyków o tej pojemności. Produkt będzie miał dystrybucję ogólnopolską, trafiając do wybranych sklepów sieciowych i niezrzeszonych oraz stacji benzynowych. Jego sprzedaż wesprze ogólnopolska kampania „Poczuj energię Harnasia!”, która obejmie szerokie działania w Internecie oraz akcje samplingowe.