Energetyki w sklepach coraz droższe. Jest też dużo więcej promocji niż rok temu

Na rynku przybyło też promocji tych produktów o ponad 15%, patrząc rok do roku. Największy przyrost tego typu aktywności zanotowały dyskonty – o przeszło 86%. Hipermarkety i sieci convenience miały ich więcej o ponad 23%, a supermarkety – o prawie 9%.

Tylko sieci cash & carry zaliczyły spadek – o blisko 21%. Tak wskazuje najnowsza analiza Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH.

Dane zebrane w III kwartale tego i ubiegłego roku pokazują, że napoje energetyczne podrożały średnio o 12%. Jak twierdzi Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland, taka podwyżka nie jest niczym zaskakującym z kilku powodów. Wśród nich wymienia m.in. nowy podatek cukrowy wprowadzony na początku roku, a także wzrost cen żywności i surowców, w tym m.in. paliw, gazu oraz energii.

– Warto zwrócić uwagę na to, że w analogicznym okresie w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku napoje energetyczne były tańsze w sklepach o ponad 5%. Tutaj należy wskazać, że dwa lata temu w III kwartale nie było żadnych obostrzeń pandemicznych. Natomiast rok temu sytuacja była zupełnie inna. Ludzie w większości pracowali i uczyli się w domach, a w związku z tym dużo mniej korzystali z tzw. energetyków. Dlatego też w sklepach nastąpił widoczny spadek cen. Chciano w ten sposób zachęcić klientów do zakupów – uważa Karol Kamiński z Centrum Analiz Grupy AdRetail.

Gdzie największe podwyżki cen?

Analiza wykazała też, że ceny najbardziej poszły w górę w sieciach typu cash & carry, tj. o 28,4%. Na drugim miejscu znalazły się dyskonty z wynikiem 15%. Z kolej najmniej zdrożały tego typu produkty w formacie convenience – o 5,4%, a także w hipermarketach – o 7,6%. W środku uplasowały się supermarkety z podwyżką o 9,7%. Jak zauważa ekspert z Hiper-Com Poland, sklepy convenience są miejscem impulsowych zakupów, co może być przyczyną ostrożniejszej polityki cenowej. Z kolei sieci cash & carry mogły odczuwać na tyle silny popyt ze strony małego biznesu, że nie obawiały się nagłego spadku sprzedaży w przypadku sporej podwyżki.

– Duży wzrost w sieciach cash & carry może świadczyć o tym, że zaopatrujące się w nich małe sklepy zauważyły potencjał wzrostu sprzedaży tego napoju. Natomiast drugie w zestawieniu dyskonty mogły zwiększyć cenę, bo po długim okresie pandemii poczuły wzrost sprzedaży. Porównując wyniki z III kwartałów lat 2019-2020, można zauważyć, że zarówno formaty cash & carry, jak i dyskonty zaliczyły spadki cen o mniej więcej 3% – zaznacza Karol Kamiński.