Energia z farmy wiatrowej dla trzech browarów Kompanii Piwowarskiej

Od 2021 r. 100% zapotrzebowania na energię elektryczną browarów należących do Kompanii Piwowarskiej jest pokrywane energią pochodzącą z wiatru dostarczaną przez RWE.

LECH to jedna z czołowych marek Kompanii Piwowarskiej, która od lat wdraża proekologiczne rozwiązania w różnych obszarach swojej działalności i inspiruje konsumentów do podejmowania ekoaktywności.

Energia wiatrowa dla browarów Kompanii Piwowarskiej

– Zasilanie browarów Kompanii Piwowarskiej energią wiatrową pozwoliło znacząco zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki umowie z RWE obniżyliśmy emisję CO2 z naszych browarów o 66 proc. w porównaniu do roku 2019. To stanowi milowy krok w realizacji naszych celów środowiskowych określonych w strategii Lepsza Przyszłość 2030, zakładającej osiągnięcie neutralności węglowej naszych browarów do końca bieżącej dekady – mówi Igor Tikhonov, prezes Kompanii Piwowarskiej.

Polska jest jednym z głównych rynków energii odnawialnej RWE w Europie. Firma posiada w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 470 megawatów.

– Dzięki tej inwestycji wspieramy polski przemysł i polskie firmy w transformacji energetycznej w kierunku zielonych źródeł energii. Oddanie do użytku farmy wiatrowej LECH Nowy Staw III świadczy nie tylko o dobrej współpracy obu podmiotów realizujących projekt, ale również o dynamicznym rozwoju energetyki wiatrowej wykorzystywanej w polskim przemyśle – mówi Wojciech Borkowski, odpowiedzialny za realizację projektów w RWE Renewables Poland.

Instalacja ukończona na początku tego roku została zbudowana w ramach umowy typu PPA, zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Prąd z nowych turbin wiatrowych LECH Nowy Staw III jest dostarczany od lutego 2023 r.

Kompania Piwowarska - co wiemy o firmie

Kompania Piwowarska jest liderem polskiego rynku piwa, z udziałem wolumenowym 33,5% (dane GUS, 2022), zatrudniającym ponad 2600 osób. W trzech browarach: Browar Dojlidy Białystok (1768), Lech Browary Wielkopolski (1895), Tyskie Browary Książęce (1629), warzy piwa najchętniej wybierane przez Polaków: Żubr, Tyskie, Lech, a także Książęce, Hardmade, Captain Jack. Firma posiada w ofercie również piwa czeskie: Pilsner Urquell i Kozel, włoską markę Peroni Nastro Azzurro, piwa bezalkoholowe: Lech Free 0,0%, Tyskie 0,0%, Książęce 0,0%, Hardmade 0,0% oraz szeroki wybór piw smakowych.

Kompania Piwowarska jest częścią Asahi Europe & International, należącej do japońskiej Grupy Asahi.