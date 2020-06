Energizer w nowej promocji z TIDAL

Na lato 2020 firma Energizer przygotowała nową promocję konsumencką typu instant win w partnerstwie z serwisem TIDAL. Akcja potrwa do końca sierpnia.

Mechanizm promocji jest prosty: kup dowolny produkt Energizer, zarejestruj zakup na stronie internetowej kampanii www.sluchajdluzej.com i otrzymaj prezent - 2 kody dla 2 osób upoważniające do subskrypcji TIDAL Premium przez 60 dni każdy. Aby wykorzystać kody, wystarczy założyć konto w serwisie TIDAL na www.offer.tidal.com/voucher i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami. TIDAL to dostęp do ponad 60 milionów utworów oraz 250 tysięcy wysokiej jakości wideo, w tym gotowych playlist do trenowania, biegania, słuchania muzyki w pracy czy na wakacjach.

Promocja komunikowana jest w social mediach oraz w punktach sprzedaży. Za kreacje, prowadzenie kampanii i zakup mediów odpowiada agencja Plej, obsługująca markę Energizer w social mediach od 2016 roku.