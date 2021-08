eobuwie.pl: Klient nie powinien czekać na buty dłużej niż na pizzę

fot, Mikołaj Wezdecki, dyrektor e-commerce eobuwie.pl

Sklep przyszłości będzie elementem schematu ROTOPO - wskazuje Mikołaj Wezdecki, członek zarządu, dyrektor e-commerce w eobuwie.pl.

Eobuwie.pl widzi w salonach stacjonarnych m.in. opcję uwiarygodnienia e-sprzedaży. Jak długo taka podbudowa będzie jeszcze potrzebna?

W kontekście postępu technologicznego, zmieniających się realiów rynkowych i zachowań konsumenckich rola sklepu stacjonarnego powinna ewoluować. W eobuwie.pl mamy tego świadomość. Obecnie nasze sklepy stacjonarne pełnią rolę showroomów. To miejsca, w których stawiamy na unikatowe customer experience. Zapraszamy klienta do doświadczania, obcowania z marką podczas procesu zakupowego. W naszych sklepach konsumenci mogą przeglądać produkty na tabletach, na których gwarantujemy dostęp do kompletnej oferty online, skorzystać ze skanera 3D stóp, a u robota humanoidalnego Peppera, który pracuje jako asystent sprzedaży, odebrać zamówienie złożone online. Jednak na horyzoncie widzimy już kolejne zmiany. Sklep przyszłości będzie elementem schematu ROTOPO (Research Online, Test Offline, Purchase Online), ROPO (Research Online, Purchase Offline) oraz odwróconego ROPO (Research Offline Purchase Online). Tym samym funkcje sklepów i role pracowników ponownie się zmienią.

Jak będą kupować najmłodsze generacje? Czy 3 minuty oczekiwania w sklepie stacjonarnym i dostawa tego samego dnia będzie must have?

Z ostatnich badań przeprowadzonych przez Accenture i Fashion Biznes wynika, że 72% przedstawicieli generacji Z wskazało oglądanie nowych produktów w sklepach stacjonarnych jako najważniejsze źródło inspiracji przy zakupie kosmetyków, a 64% inspiruje się tym, co ogląda w sklepie stacjonarnym lub w witrynach sklepowych przy zakupie odzieży, obuwia lub akcesoriów. To pokazuje, że młoda generacja - zmęczona okresem pandemii i ciągłym byciem online - nie przekreśliła sklepów stacjonarnych. Aktywność zakupową młodych widzimy także w naszej sieci retail. Trzeba pamiętać, że młodzi ludzie myślą w kategorii „collect moments not things”, dlatego modne miejsce, do którego będą chcieli przychodzić, będzie stanowiło dla nich wartość. Interesuje ich szeroka oferta, z której mogą dokonać wyboru, zdigitalizowana ścieżka zakupowa, atrakcyjne promocje oraz szybkie dostawy. Dzisiaj wszystko jest w zasięgu ręki, dostępne od razu, np. Netflix skrócił istotnie czas oczekiwania na pożądany content i tak samo my chcemy skracać czas dostawy. Na terenie sklepu dostarczamy produkty maksymalnie w 3 minuty, a w 4 polskich aglomeracjach: Gdańsk, Wrocław, Poznań, Warszawa - w ramach usługi Same Day Delivery - w 3 godziny od momentu złożenia zamówienia. Od września w naszym nowo otwartym sklepie w Pradze chcemy to robić nawet w 90 min. To jest must have, klient nie powinien czekać na buty dłużej niż na pizzę.