eParagon testowany w dużych sieciach handlowych

Z początkiem kwietnia uchwalono specustawę, która zwolniła przedsiębiorców z obowiązku wydawania paragonów w formie papierowej. Platforma Detalistów wdraża rozwiązanie, dzięki któremu od sierpnia br. sprzedawca będzie mógł wysłać elektroniczny dowód zakupu na urządzenie mobilne konsumenta, czyli eParagonu.



Administracja publiczna nie będzie uczestniczyć w praktycznym realizowaniu tej usługi ani nie będzie posiadać dostępu do informacji o nabywcach. “Wśród najważniejszych postulatów przedstawiciele poszczególnych sektorów zgodnie wskazywali na: konieczność zapewnienia natychmiastowego dostępu do dowodu zakupu po zakończeniu transakcji, gwarancję jego autentyczności, poufność danych oraz bezpieczeństwo całego procesu. Ich zdaniem takie cechy eParagonu są niezbędne zarówno z perspektywy detalisty, jak i konsumenta, by ta usługa zyskała powszechną akceptację” – mówi Cezary Pierzan, prezes Platformy Detalistów.

W pracach nad finalnym kształtem usługi uczestniczą m.in. takie sieci handlowe jak IKEA, LPP (właściciel m.in. marki Reserved), Superpharm czy Decathlon, a także producenci kas fiskalnych, z których urządzeń korzystają przedsiębiorcy posiadający pojedyncze sklepy i punkty usługowe.

Paragon w formie elektronicznej może być przesłany na telefon każdego kupującego na tej samej zasadzie co np. płatność mobilna – w tym przypadku poprzez zbliżenie telefonu do kasy fiskalnej bądź wyznaczonego miejsca w punkcie kasowym. Platforma Detalistów rozwija oba te warianty, które udostępnią eParagon w każdym punkcie handlowym, od sieciowego hipermarketu po lokalną piekarnię czy osiedlowy warzywniak.

“Jesteśmy w fazie dostosowywania dedykowanego oprogramowania do indywidualnych potrzeb naszych partnerów. Pierwsi z nich będą gotowi do wydawania paragonów elektronicznych konsumentom w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy” - tłumaczy Cezary Pierzan.

Już w tej chwili blisko co piąta kasa fiskalna gotowa jest do wydawania eParagonów – potrzebna jest do tego zdalna aktualizacja oprogramowania, aby uruchomić tę usługę.