fot. shutterstock

W lipcu pracodawcy opublikowali o 18,9 proc. mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie rok temu. To drugi miesiąc z rzędu z podobnym wynikiem.

Pierwsze miesiące pandemii odbiły się mocno na rynku pracy w Polsce – jeszcze w maju liczba nowych ofert pracy była niższa o 41,6 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Czerwiec przyniósł w tym względzie wyraźną poprawę, a dane za lipiec podtrzymują tę pozytywną tendencję. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element, w lipcu 2020 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 246,3 tys. nowych ofert pracy – to to niemal tyle samo co w czerwcu (246,2 tys.) i o 18,9 proc. mniej niż w lipcu zeszłego roku (303,8 tys.).

Dane za lipiec mogą wskazywać, że na rynku pracy nastąpiła pewna stabilizacja – po pierwszych bardzo złych miesiącach, w czerwcu i lipcu rynek pracy ustabilizował się na poziomie ok. 15-20 proc. niższym niż przed rokiem. Może to być niejako zapowiedź „nowej normalności” – epidemia mogła skurczyć polski rynek pracy o ok. 15-20 proc. Jednak czy tak rzeczywiście będzie, pokażą kolejne miesiące. Tym bardziej, że w najbliższym czasie przestaną obowiązywać „Tarcze antykryzysowe”,

co może być kolejnym testem dla polskiej gospodarki i rynku pracy w Polsce.

Podczas pandemii zmniejszyło się zatrudnienie w wielu branżach. Ale nowa sytuacja i konieczność dostosowania wielu biznesów do nowych realiów spowodowały też wzrost popytu na niektóre profesje. Wyraźnie widać wzrost liczby ofert pracy w zakresie e-commerce (aż 40 proc. więcej ofert niż rok temu). Zdecydowanie więcej niż przed kryzysem jest również ofert dla głównych księgowych.

- Pandemia to trudny okres dla większości specjalizacji. Są jednak wyjątki i kompetencje niektórych specjalistów są w obecnej sytuacji szczególnie poszukiwane. Nasza analiza pokazuje, że systematyczne wzrosty notują m.in. specjaliści z zakresu e-commerce. W trzech ostatnich miesiącach liczba ofert pracy na stanowiska związane z e-commerce systematycznie rosła, a w lipcu tych ofert było już 375. Dla porównania w lipcu 2019 ofert było 268 czyli aż o 40 proc. mniej. Trend ten prawdopodobnie będzie się stale utrzymywał. O ile już od jakiegoś czasu słychać głosy o konieczności zwiększenia w polskich firmach nakładów na digitalizację, to tak naprawdę w przypadku wielu biznesów dopiero pandemia wymusiła realne działania na tym polu, a digitalizacja sprzedaży detalicznej stała się w wielu przepadkach wręcz koniecznością - komentuje Maciej Michalewski,

CEO Element. Recruitment Automation Software.