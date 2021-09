EPP: Obroty najemców wróciły do poziomu sprzed pandemii

Obroty najemców w obiektach handlowych należących do EPP, największego właściciela centrów handlowych w Polsce, powróciły do wyników osiąganych przed pandemią. W miesiącach bez lockdownów (luty, maj-lipiec) były średnio o 4 proc. wyższe w porównaniu do poziomów z 2019 r. Jednocześnie stabilnie rosła odwiedzalność obiektów.