ESG ważnym tematem PRECOP 27. Żabka wśród prelegentów

Czy światowi przywódcy są w stanie porozumieć się w sprawie ratowania klimatu? W jakim miejscu jesteśmy po ustaleniach z COP26 i czego można spodziewać się po COP27? Jakie tematy zdominują ONZ-owski Szczyt Klimatyczny w Egipcie? Te i inne pytania będą przedmiotem dyskusji uczestników konferencji PRECOP 27, a w gronie panelistów nie zabraknie reprezentacji polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki, biznesu i nauki, a także przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych. Celem wydarzenia jest wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów Szczytu Klimatycznego w Szarm el-Szejk w Egipcie (UN Climate Change Conference 2022 – COP27).



– Podpisane w 2015 roku porozumienie paryskie nie może pozostać wyłącznie na papierze. Tymczasem istnieje ryzyko, że pandemia, wojna w Ukrainie i możliwy kryzys energetyczny przyczynią się do opóźnienia wdrożenia wyznaczonych wtedy, ambitnych celów środowiskowych. Musimy wrócić na dobre tory. Organizowany przez nas PRECOP 27 ma być do tego przestrzenią. Miejscem, w którym polityka, nauka i biznes spotkają się, by zbudować synergię na rzecz wdrożenia porozumień paryskich. Wierzymy, że dialog jest do tego najlepszą formą, a wypracowane idee i stanowiska będą solidną podstawą do dalszych działań na rzecz ochrony planety – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz inicjator PRECOP 27.

Zmiany klimatyczne w wielu kontekstach

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie sesja inaugurująca, pt. Strategia dla Ziemi, na której zaproszeni do rozmowy eksperci porozmawiają między innymi o: celach i roli Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianą klimatu, dorobku polityki klimatycznej ONZ, statusie wdrożenia postanowień ustalonych w porozumieniu paryskim z 2015 roku oraz europejskim stanowisku na COP27 na tematy takie jak: forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji czy elektromobilność. Spotkanie rozpocznie się od wystąpień gości specjalnych, wśród których są: Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, CEO i dyrektor wykonawcza UN Global Compact; Jens Wandel, dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Reform w latach 2018-2021; Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) oraz Hatem Tageldin, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce.

W panelu dyskusyjnym swój udział potwierdzili: Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, a także minister środowiska w latach 2011-2013 i przewodniczący COP19; Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao; David Moran, regionalny ambasador COP26 na Europę, Azję Centralną, Turcję i Iran; Maciej Nowicki, minister środowiska w latach 2007-2010, przewodniczący COP14; Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.



– PRECOP 27 jest okazją do dyskusji o klimacie w wielu różnych kontekstach. Przed nami długofalowe wyzwania związane z ochroną planety, ale także te bieżące, związane z kryzysem energetycznym. Tuż przed ONZ-owskim szczytem rozmawiać będziemy na tematy, które stworzą grunt pod COP27. Szereg think thanków, spotkań eksperckich i forów umożliwi uzgodnienie wspólnego stanowiska różnych środowisk podczas najważniejszego wydarzenia traktującego o zmianach klimatycznych. Rejestracja na wydarzenie ciągle trwa, temat jest istotny i wymagający zaangażowania biznesu i realnych działań już teraz – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Biznes wobec zielonej rewolucji

19 października 2022 r. | 09.30-11.00

Cele klimatyczne i działalność przedsiębiorstw. Waga Szczytów Klimatycznych w walce ze zmianami klimatu – w ocenie biznesu. Czy paradygmat wzrostu, zysku, wskaźników finansowych da się pogodzić z zieloną rewolucją? Wielkie firmy w awangardzie prośrodowiskowych zmian. Ekologia w biznesowej strategii – samoświadomość, nacisk przepisów, partnerów i klientów czy konkurencyjny atut. Przykłady i metody proekologicznych przemian. Prognozy. Okiem praktyków: klimatyczne wyzwania dla biznesu w świetle gospodarczych konsekwencji pandemii, wojny w Ukrainie oraz procesów deglobalizacyjnych.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Anna Gorączka, Green Officer, Żabka Polska Sp. z o.o.

· Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający, 3M East Europe Region

· Tomasz Konik, prezes zarządu, Deloitte

· Piotr Wachowiak, rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

· Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy, United Nations Global Compact Network Poland, inicjator PRECOP 27

PRECOP 27 odbędzie się 18-19 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie stanowi kontynuację tematów szeroko dyskutowanych na COP24, który w 2018 roku odbył się w tym samym miejscu. Organizatorami wydarzenia są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych. Partnerem merytorycznym spotkania została Komisja Europejska.



Więcej informacji oraz pełna agenda spotkania dostępne są na stronie www.precop.plwww.precop.pl.