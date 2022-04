Esotiq & Henderson z najlepszymi wynikami w historii. W planach dalsza zagraniczna ekspansja

- Za nami najlepszy rok w naszej historii. Nie powiedzieliśmy jednak ostatniego słowa i nie wstrzymujemy ekspansji. Główne wyzwanie stojące przed nami to zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu marży brutto. Skutecznie przeszliśmy przez okres covidowy i sądzę, iż jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do kolejnych wyzwań rynkowych. Zaprzestaliśmy co prawda sprzedaży w Rosji, gdzie mamy jeden sklep oraz zawiesiliśmy działalność 8 z 23 sklepów na Ukrainie. Nie będzie to miało jednak większego wpływu na naszą sprzedaż, gdyż te rynki odpowiadają za niespełna 2 proc. naszego wolumenu. Chcemy otwierać nowe sklepy, podchodzimy jednak do tego z dużą ostrożnością. W tym roku najważniejsza dla nas będzie rentowność. Oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży i rozwoju sieci salonów, ale będziemy skupiać się na najlepiej rokujących lokalizacjach. Preferujemy jakość nad ilość. Planujemy powiększenie sieci Esotiq w Polsce o 10 salonów m.in. w: łódzkiej Manufakturze, CH Forum Gliwice, w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w Wołominie, Bielsku Białej i Tarnowie, a poza granicami o 5 salonów. Dodatkowo prowadzimy zaawansowane rozmowy na temat otwarcia salonów Esotiq z partnerami z Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej, którzy chcą zostać naszymi masterfranchyzobiorcami - powiedział Adam Skrzypek, prezes zarządu Esotiq & Henderson S.A.

Dodał, iż Grupa ma bardzo dobrą sytuację finansową - brak zadłużenia netto (nie uwzględniając zadłużeń z wynajmu lokali MSSF16) i 8,7 mln zł środków pieniężnych.

Esotiq stawia na e-commerce

- W naszych magazynach i salonach posiadamy już całą kolekcję Wiosna/Lato 2022 a dostawy produktów „bazowych” udaje nam się realizować w miarę płynnie na bieżąco. Mocno stawiamy na rozwój sprzedaży e-commerce zarówno poprzez własne sklepy internetowe, jak i znane platformy takie jak: About You, Modivo czy Zalando. W marcu uruchomiliśmy nowe odsłony wszystkich posiadanych sklepów internetowych, chcemy też wkrótce wdrożyć aplikację mobilną, która w znacznym stopniu może wpłynąć na wzrost sprzedaży. Trwają też prace nad uruchomieniem, we współpracy z Oponeo.pl, multibrandowego sklepu internetowego Vosedo – mówi Adam Skrzypek.

Na koniec 2021 r. powierzchnia handlowa wyniosła 18 658 tys. m2 (-4% r/r). Sieć salonów marki Esotiq liczyła 304 salony, w tym 240 franczyzowych oraz 64 własnych. Sprzedaż e-commerce przez własne platformy w 2021 roku wyniosła rekordowe 37,1 mln zł (+12,8% proc. r/r).

ESOTIQ&HENDERSON to firma, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych (głównie bielizny) i kosmetycznych. Spółka prowadzi sprzedaż w kraju oraz zagranicą. ESOTIQ obecnie posiada 304 salony w całej Grupie, w tym 240 sklepy franczyzowe i 64 sklepy własne.