Esotiq z rekordową marżą na sprzedaży

- Publikujemy wyniki I półrocza w cieniu tragedii, zdarzenia na które nie można być przygotowanym. Mimo nagłej i niespodziewanej śmierci dotychczasowego prezesa Krzysztofa Jakubowskiego, sytuacja operacyjna spółki jest bezpieczna. Za wcześnie mówić, czy po 3 miesiącach pozostanę na stanowisku prezesa czy będziemy szukać na to miejsce odpowiedniego kandydata – powiedział Adam Skrzypek, p.o. prezesa zarządu Esotiq & Henderson.

Zysk brutto ze sprzedaży Grupy Esotiq & Henderson w I półroczu 2023 r. zwiększył się do 42,1 mln zł (+12,1 proc. r/r), EBIT wzrósł do 5,3 mln zł (+1,3 proc. r/r) a EBITDA do 12,9 mln zł (+0,3 proc. r/r). Zysk netto w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniósł 1,2 mln zł (-72,7 proc. r/r), w analogicznym okresie ub.r. spółka osiągnęła 2,4 mln zł zysku ze sprzedaży akcji własnych.

Pierwsze półrocze br. to dalszy wzrost sprzedaży internetowej. Cztery własne sklepy internetowe, w tym jedna platforma outletowa wygenerowały łącznie 23,6 mln zł sprzedaży, co oznacza 40-proc. wzrost r/r. Na koniec I półrocza 2023 roku Grupa posiadała 292 salony o łącznej powierzchni 18.028 m2. Niewielki spadek powierzchni o 3% r/r był spowodowany głównie zamknięciami salonów w Polsce. Spółka otworzyła w 2Q23 pierwszy salon franczyzowy w Serbii o powierzchni 86 m2. Na koniec czerwca 2023 roku aplikację mobilną Esotiq pobrało ok. 143 tys. użytkowników a liczba lojalnych uczestniczek ESOTIQ CLUB (po wersyfikacji nieaktywnych kont) liczyła ponad 1,4 mln. Sprzedaż w salonach wzrosła r/r o 8 proc. do ponad 76 mln zł. Firma zaprezentowała trzecią edycję ubrań ESOTIQ x ROBERT KUPISZ.

- W Niemczech odnotowaliśmy prawie trzykrotny wzrost obrotów r/r w kanale e-commerce. Udało nam się nieco zmniejszyć bieżące zobowiązania (dług netto spadł o -19 proc. kw/kw). Priorytetem jest dalsza optymalizacja kosztów m.in. obniżając poziom zapasów i wdrażanie procesów zwiększających rentowność - powiedział Adam Skrzypek, p.o. prezesa zarządu Esotiq & Henderson.

ESOTIQ obecnie posiada 292 salony w całej Grupie, w tym 220 sklepów franczyzowych i 72 sklepy własne.