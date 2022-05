Estée Lauder podniesie ceny po raz trzeci

Wzrost wszędzie z wyjątkiem Azji

Estée Lauder będzie musiała zadowolić się mniejszą kwotą w tym roku, ponieważ nowe blokady w Chinach zmniejszają sprzedaż. W całym roku finansowym grupa kosmetyczna spodziewa się teraz wzrostu sprzedaży netto o 7 do 9%, znacznie poniżej zakładanych pierwotnie 13 do 16%. Oczekiwany zysk na akcję obniżono z 7,28-7,47 dolarów do zaledwie 6,54-6,70.

W minionym kwartale sprzedaż wzrosła o 10%, do 4,25 mld dolarów, chociaż analitycy spodziewali się nieco więcej. Jednak zysk kwartalny przekroczył prognozy i wyniósł 2,97 dolara na akcję. Wzrost nastąpił we wszystkich regionach z wyjątkiem Azji, co częściowo zrekompensowało spadek w Chinach. Sprzedaż netto grupy w regionie Azji i Pacyfiku spadła o 4 %.

La Mer gwiazdą Estée Lauder

- Nie ma wątpliwości, że te obecne ograniczenia w Chinach okażą się przejściowe, chociaż w czwartym kwartale naszego roku obrotowego będą miały znacznie większy wpływ na wyniki niż obecnie - powiedział w rozmowie z "Financial Times" dyrektor generalny firmy, Fabrizio Freda. Wojna na Ukrainie ma również wpływ na wyniki, ponieważ Estée Lauder od marca zawiesiła działalność w Rosji.

W szczególności segment produktów do pielęgnacji skóry był motorem wzrostu w tym kwartale i odpowiadał za 6% wzrost sprzedaży. Gwiazdą asortymentu jest marka premium La Mer. Firma podniesie ceny w lipcu po raz trzeci w tym roku obrotowym.