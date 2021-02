Estee Lauder przejmie kontrolę nad grupą, do której należy The Ordinary

Amerykański koncern kosmetyczny Estee Lauder poinformował 23 lutego, że kosztem miliarda dolarów chce wejść w posiadanie większościowego pakietu akcji kanadyjskiej firmy DECIEM Beauty Group - konglomeratu 10 marek, w tym kosmetyków do pielęgnacji skóry The Ordinary.

Estee Lauder ma już 29 proc. udziałów w DECIEM, które kupił w 2017 roku za 50 mld dolarów, a docelowo, w ciągu trzech lat, chce zwiększyć swój stan posiadania do 76 proc. - informuje Reuters.

Sfinalizowanie umowy ma nastąpić w drugim kwartale 2022 roku.

DECIEM to firma założona w 2012 roku przez kontrowersyjnego przedsiębiorcę i wizjonera Brandona Truaxe, swoistego enfant terrible branży beauty. Pozycjonowana jest marketingowo na uboczu kosmetycznego mainstreamu, jako "DECIEM - the abnormal beauty company", czyli "nienormalna firma kosmetyczna".



Sam Truaxe słynął z nieszablonowych wypowiedzi. W wywiadzie opublikowanym kilka lat temu w "Globe and Mail" powiedział np. że jego zdaniem branża beauty to "jeden wielki przekręt". - Dlatego nigdy nie zatrudniłem żadnej osoby, która wcześniej pracowała w tej branży. Zatrudnianie specjalistów od przekrętów jest pozbawione sensu - mówił Truaxe.

Jednym z produktów, które dały DECIEM popularność, była seria bestsellerowych antystarzeniowych kremów do rąk Hand Chemistry. Klienci używali ich do... pielęgnacji twarzy.



W 2018 Estee Lauder doprowadził do usunięcia Brandona Truaxe z funkcji prezesa DECIEM po tym, gdy ten... zarządził wstrzymanie działalności firmy. Motywem miały być "przestępstwa finansowe". Kilka miesięcy później Truaxe zginął, wypadając z okna swojego mieszkania w Toronto. Miał 40 lat.