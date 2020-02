ETi promuje marki Dare i Wanted

Dare i Wanted to flagowe marki ETi w Polsce, fot. materiały prasowe

ETi European Food Industries startuje z nową kampanią reklamową swoich wiodących marek – czekoladowych batonów Wanted oraz wafli w ciemnej czekoladzie Dare. Działania promocyjne rozpoczęły się 10 lutego i potrwają do końca miesiąca.

Dare i Wanted to flagowe marki ETi w Polsce. W portfolio Wanted znaleźć można cztery warianty czekoladowych batonów: z kokosem, karmelem i orzeszkami ziemnymi w mlecznej bądź ciemnej czekoladzie. Oblewane ciemną czekoladą wafle Dare to z kolei unikalne na polskim rynku połączenie kruchego wafelka przekładanego mocno kakaowym kremem. Produkty obu linii dostępne są zarówno w pojedynczych porcjach, jak i większych opakowaniach do dzielenia się.

Dla obu marek zaplanowano silne wsparcie promocyjne w telewizji. W kolejnej odsłonie kampanii, konsumenci zobaczą nowy spot batonów Wanted. Klip utrzymany w charakterystycznej dla marki humorystycznej konwencji zachęca do dołączenia do grona „buntowników” – osób, które nie powstrzymują się przed dobrą zabawą i odrobiną pozytywnego szaleństwa na co dzień. ETi powraca także z dobrze przyjętym spotem Dare, który nawiązując do estetyki filmów przyrodniczych, podkreśla intensywne – „dziko” czekoladowe – nuty ciemnej czekolady w polewie wafli. Emisja 15-sekundowych spotów będzie wspierana silną kampanią digitalową.

Za zakup mediów w ramach kampanii odpowiedzialny jest dom mediowy UM, a za kreację i adaptację spotów – agencja Gong.