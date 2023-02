Euro zamiast złotego. Co będzie z cenami?

Wprowadzenie euro w Polsce wynika z zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego przyjętego w referendum w 2003 roku.

Polska zobowiązała się do przyjęcia tej waluty, ale nie określiła terminu jej przyjęcia.

Rozliczanie w euro dopuszczalne jest jednak w wielu punktach handlowych i usługowych.

Słowacja w strefie euro

1 stycznia 2009 roku euro przyjęła Słowacja, która wcześniej przez wiele lat była celem wizyt zakupowych Polaków, zwłaszcza z Małopolski i Podkarpacia. Po odejściu od słowackiej korony na rzecz euro trend ten zupełnie się odwrócił i to obywatele słowaccy zaczęli stanowić klientelę sklepów po polskiej stronie granicy – stwierdza w analizie „Krok do sukcesu czy krok nad przepaścią?” Instytut Staszica.

Identyczne zjawisko miało miejsce po 1 stycznia 2015 roku, kiedy w strefie euro zagościła Litwa. Wówczas to polskie sklepy na Suwalszczyźnie zaczęły przeżywać istny najazd klientów z Litwy, którzy z dnia na dzień obudzili się w dużo droższej rzeczywistości. Zarówno na Słowacji i na Litwie doszło bowiem do mechanizmu znanego praktycznie ze wszystkich państw, które wcześniej przyjmowały wspólną walutę, a więc drastycznego wzrostu cen.

Mechanizm ten jest praktycznie nie do uniknięcia, co wynika nie tylko z tendencji handlowych, ale z prostej matematyki. Przykładowo, w dniu przyjęcie euro na Słowacji kurs europejskiej waluty wynosił 30 koron i 12 halerzy (1 € = 30,126 SKK). Gdy suma ta wyrażona w koronach stawała się 1 euro dzielonym na 100 eurocentów automatycznie oznaczało to, że minimalna moneta obiegowa (1 eurocent) wynosiła aż 30 halerzy, co musiało doprowadzić do zaokrąglania cen w górę.

W Chorwacji czas pokaże

Od czasu przystąpienia do strefy euro Litwy, a więc od 2015 roku przez ostatnie osiem lat żaden kolejny kraj nie zdecydował się na przyjęcie wspólnej waluty. Dopiero w 2023 roku strefa zyskała kolejnego członka, jakim została Chorwacja. 1 stycznia 2023 roku znalazła się w strefie euro, co przyjęto z ogromnym entuzjazmem w Brukseli i Berlinie. Natomiast tym w kraju rozpętała się burza związana ze znanym już z każdego innego państwa mechanizmem dramatycznego wzrostu cen.

Prawdziwy sprawdzian sensu wprowadzenia euro w Chorwacji przyjdzie wraz z rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego. Słynąca z wyjątkowych walorów wypoczynkowych Chorwacja była dotąd celem wyjazdów turystycznych milionów obywateli także krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Choć kraj ten dotąd nie słynął z niskich cen i kosztów atrakcji turystycznych, to jednak po przystąpieniu do strefy euro może stać się zwyczajnie zbyt drogi dla wielu obywateli Europy – ocenia w analizie Instytut Staszica.

Data zamiany złotego na euro nieokreślona

Przyjęcie euro przez Chorwację i towarzyszące temu zjawiska stały się bezpośrednim powodem powrotu dyskusji o zastąpieniu złotego przez euro na polskiej scenie politycznej. Instytut Staszica przytacza wiele argumentów za wstąpieniem i przeciw wstąpieniu Polski do strefy euro.

Wśród nich znajdują się tego typu, że euro pozwala na szybsze transakcje, jest korzystne dla importerów, pozwala na obniżenie kosztów transakcji dla wszystkich którzy muszą wymieniać złotego na euro, pozwala na szybszą integrację regionalną Europy, wzmacnia relacje handlowe, powoduje wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, obniża ryzyko konfliktu wewnątrz Europy. Minusy to np. bardzo rygorystyczna polityka monetarna i - bez unii fiskalnej - raczej kontrproduktywna dla gospodarek narodowych.

